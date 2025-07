Vila demana un informe jurídic sobre l'esquetx del català a l'acte de Barcelona però no aposta per via penal

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha explicat que ha demanat un informe jurídic sobre l'esquetx "absolutament inadequat" del català a l'acte de l'Ajuntament de Barcelona. Així i tot, en el marc de la sessió de control al ple del Parlament, ha considerat que aquest tipus de discursos no es poden combatre per la via penal. "Certs discursos antiracistes mantenen tòpics anticatalanistes. No se'ls pot derrotar als tribunals, sinó argumentar per desmuntar aquests discursos que fan el joc de l'extrema dreta", ha afegit en resposta a preguntes de Junts i la CUP. Vila ha assegurat que es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona per traslladar-los el malestar i demanar que s'actués.