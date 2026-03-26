L'exportaveu de l'extrema dreta espanyola al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, assegura que Vox li ha obert un expedient amb la intenció d'expulsar-lo del partit. En un comunicat a la xarxa social 'X', l'exportaveu ha explicat que la formació que encapçala Santiago Abascal va comunicar-li aquesta decisió el dilluns, dues hores després que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, anunciés que convocava eleccions. Aquest expedient arriba pocs dies després que Vox expulsés el diputat i exsecretari general del partit Javier Ortega Smith al·legant que havia comès una "infracció molt greu" per impedir el seu relleu com a portaveu de la formació a l'Ajuntament de Madrid. Un moviment més, doncs, en la reestructuració interna de l'extrema dreta espanyola. \r\n