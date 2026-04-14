14 de abril de 2026

Política

Xavier Trias defensa la sociovergència: «A Catalunya li aniria bé»

  • Xavier Trias, fotografiat aquesta setmana a Barcelona -

Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 09:53

L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha defensat al programa Cafè d'idees, a La 2, l'opció d'un govern conjunt entre el PSC i Junts al capdavant de la Generalitat. "Soc favorable a la sociovergència; crec que a Catalunya li aniria bé", ha assegurat Trias. Després que Gemma Nierga li repreguntés, l'exalcalde s'ha reafirmat, i ha assegurat que és una unió que "tindria bastant sentit des del punt de vista dels programes electorals". Trias, però, també ha dit que el PSC és el rival electoral de Junts, i que per governar plegat, primer "l'han de guanyar a les urnes".

 

