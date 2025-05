Ribes de Freser supera el primer mes amb de contenidors xipats sense incidents importants

Ribes de Freser va començar una prova pilot de contenidors de rebuig equipats amb xips ara fa un mes. La sensació general, segons l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès, és que està anant "prou bé" i sense incidències importants. Malgrat tot, segons han informat, hi ha casos d'algunes persones deixen les bosses a terra o en altres contenidors en veure que no poden obrir-lo. L'alcaldessa de la vila, Mònica Sanjaume, explica que estudien moure els tres punts de recollida de l'entrada i sortida del municipi per "no posar-ho tan fàcil al turisme d'escombraries".

Els residents, establiments i veïns de segones residències de Ribes de Freser han de fer servir una targeta electrònica per poder obrir els contenidors de rebuig. Ho poden fer les vegades que ho necessitin al dia. És la primera fase d'una prova pilot que es va posar en marxa per intentar millorar els nivells de reciclatge. "Crec que està anant una mica millor del que preveia perquè és una localitat turística i ve molta gent de cap de setmana", assenyala el conseller de Recollida de Residus del Consell Comarcal del Ripollès, Àlex Medrano.

En aquesta línia, l'alcaldessa de Ribes subratlla també la feina que es fa per conscienciar i aclarir dubtes. "La mesura sense la pedagogia al darrere, no té sentit", afegeix. La prova de foc, però, serà en temporada alta aquest estiu. El Consell Comarcal del Ripollès és el gestor del servei de la recollida de deixalles i la prova es fa en coordinació amb l'Ajuntament, que és on es lliuren les targetes. "Encara hi ha alguns veïns que no les han vingut a recollir i cal dir que la fem arribar on sigui", diu Sanjaume.

L'agent cívic de la vila, Maria Mas, recorre els diferents punts de recollida i explica que la gent gran és "la que està més conscienciada" amb el reciclatge, mentre que "a qui costa més" és a les persones de mitjana edat, entre els 30 i 50 anys. "Falta pedagogia i ganes; no costa res quan tenim els residus als dits triar on el dipositem i, en canvi, sembla que fa mandra", remarca. En el dia a dia també han detectat algunes incidències amb els lectors que l'empresa dels contenidors està arreglant.

Molts veïns també en fan un balanç positiu, és el cas d'Antonio Martínez que assegura que ja l'ha fet servir alguns cops sense problemes. Ara bé, té clar que perquè la prova pilot funcioni és important que "la gent sigui cívica" i no ho deixi a terra. L'Aitana és una veïna que fa poques setmanes que s'ha empadronat al poble amb la seva família. "L'hem utilitzat fa uns cinc dies i ho necessitàvem perquè tenim bolquers i és molt pràctic", afirma. Entre les incidències, també destaca que en cap de setmana s'acumula brossa a terra per incivisme.

Sant Joan de les Abadesses, els següents

El Consell Comarcal del Ripollès està seguint molt de prop les incidències i evolució de la prova per replicar-ho a la resta de municipis. Segons detalla Medrano, el 2 de juny s'implantaran contenidors xipats en unes zones concretes de Sant Joan de les Abadesses, on es fa el porta a porta. I a finals d'any, serà el torn de Ribes a Ripoll, Campdevànol i Gombrèn. Pròximament, segons han informat, començaran a treballar amb tots els preparatius.

Tant Medrano com Sanjaume remarquen que l'objectiu final és reduir les tones de rebuig que s'envien a l'abocador, millorar el percentatge del reciclatge i complir amb la normativa europea. "Hem d'arribar al 55% i estem a la vora del 40%, hi ha molta feina", remarca el responsable comarcal. A finals del 2026 esperen poder tenir els 19 municipis amb tancaments xipats.