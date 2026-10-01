El ple de Sabadell votarà reprovar el regidor de Vox que va simular un tret al clatell

Els grups municipals del PSC, ERC, Crida, comuns i els tres regidors no adscrits a Sabadell han registrat aquest dijous una moció conjunta per reprovar el regidor de Vox, César Gil, que en el darrer ple municipal va simular un tret a l'esquena mentre interpel·lava una assessora dels comuns i exregidora. Totes les forces s'han unit en un text que han registrat i que es durà a aprovació en el proper ple extraordinari del 6 d'octubre.
Amb la moció també pretenen reafirmar "el compromís del ple amb l'ètica, el respecte i l'exemplaritat com a principis rectors" de l'exercici dels càrrecs electes. Només PP s'ha mantingut al marge d'aquesta unitat, a més, evidentment, del grup municipal de Vox.
En la moció, els grups de PSC, ERC, Crida i comuns, a més dels regidors no adscrits Gabriel Fernàndez, Lluís Matas i Katia Botta destaquen que l'alcaldessa va oferir al regidor l'oportunitat de retirar el gest: "Lluny de retractar-se o de demanar disculpes, el regidor de Vox es va reafirmar en el gest que havia fet", destaquen en l'escrit. Recorden, a més, que els electes al consistori estan sotmesos a una sèrie de normatives que regulen els drets, però també els deures, entre els quals hi ha el de mantenir un bon comportament: "La nostra conducta com a càrrecs electes ha de ser exemplar, i així queda regulat a la normativa corresponent".
Cronologia dels fets
Els fets van passar al ple municipal de dilluns, quan Gil va fer un gest simulant un tret al clatell mentre es debatia una moció sobre la situació a Ceuta. L'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió, i l'alcaldessa, Marta Farrés (PSC), ho va qualificar de gest "indigne i immoral", motiu pel qual va avançar que buscaran "totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador oportú" i si l'acció té "recorregut en l'àmbit penal". També va reaccionar ràpidament la bancada dels Comuns, que va anunciar que estudiava les mesures legals que es poguessin posar en marxa en resposta als fets.
Un cop revisat el vídeo, Farrés va recriminar al regidor de Vox la seva actitud, que considerava del tot "punible". Vox, però, es va desmarcar de les acusacions i va negar que el regidor amenacés ningú. El partit d'extrema dreta va dir que els fets estan "completament descontextualitzades", donat que en realitat estava demanant a l'assessora dels comuns: "Què fareu amb ells, disparar-los un tret al clatell com feien els etarres?", en relació als fets de Ceuta.
Ara, doncs, després de revisar i estudiar les imatges, els grups municipals del consistori sabadellenc destaquen que el Codi Ètic dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell determina que les persones als quals s'aplica actuaran sota els principis ètics de la integritat i el respecte, entre d'altres. Per això, retreuen a Gil el gest, que consideren "una falta de respecte, un acte indigne i completament contrari a la cortesia que s'exigeix a un càrrec electe": "L'òrgan corresponent haurà de valorar aquestes accions i determinar els possibles incompliments normatius i reglamentaris, però no podem obviar la dimensió política i moral d’aquests fets", afegeixen.