83 municipis demanen subvencions del pla de barris per rehabilitar zones degradades

Les peticions de subvencions del Pla de Barris gairebé multipliquen per quatre el pressupost del 2025. La comissió del Pla de Barris i Viles ha rebut 83 sol·licituds de municipis per finançar projectes per pal·liar la vulnerabilitat urbana el 2025, amb un pressupost total de 1.200 milions d’euros, dels quals 777,5 haurien de ser cofinançats per la Generalitat. Ara, l’ens creat arran de la Llei de Barris i en el qual el Govern té majoria de membres, començarà la selecció de projectes, que han excedit el pressupost de 200 milions d’euros que es destinaran a les subvencions. Segons ha detallat el comissionat del Pla de Barris i Viles, Carles Martí, els resultats es comunicaran de forma provisional a finals d’any i definitiva al gener.
El Govern preveu que hi haurà al voltant d’una vintena de barris o viles que es beneficiaran d’aquesta edició del programa que ha rebut iniciatives de totes les vegueries, amb Barcelona al capdavant (31). Destaca també els 11 projectes que s’han registrat al Penedès, els 9 a la Catalunya Central i els 9 de Girona. A Lleida i Tarragona se n’han presentat 7. Per últim, també hi ha participat 6 municipis de les Terres de l’Ebre.
El Pla de Barris i Viles que s’ha recuperat després de 15 anys amb cinc convocatòries entre el 2025 i 2029, finançades amb més de 1.000 milions d’euros.
Martí s’ha mostrat satisfet per la diversitat de propostes que ha recollit la convocatòria, tant a nivell territorial com de mida de pobles i ciutats i ha afirmat que la quantitat de municipis que hi han participat demostra que era un programa esperat. Així doncs, un 28% de municipis tenen entre 20.000 i 50.000 habitants i un 28% més entre 5.000 i 20.000 habitants. Un 22% són pobles de menys de 5.000 habitants i un 19% són ciutats de més de 50.000 persones.
Entre les propostes, 39 fan referència a barris urbans i 26 a nuclis antics; mentre que una minoria tenen a veure amb barris periurbans (11) i només 7 són propostes per una vila comporta.
Tots els projectes han de ser integrals i tenir un 25% d’actuacions de transformació física -ja sigui a l’espai públic, amb equipaments o habitatges-, un 25% d’aspectes de transició ecològica i un 25% més d’accions sociocomunitàries. Aquestes actuacions han d’incloure programes d’ocupació, salut, envelliment, cultura, política lingüística o altres per revertir la situació de vulnerabilitat plantejada.
Un cop rebudes les sol·licituds, ara s’hauran de sotmetre a tres cribratges: un d’administratiu -que revisarà que les sol·licituds siguin correctes-; un que es fixarà en si l’àrea presenta els nivells de vulnerabilitat mínim i un últim que avaluarà el projecte.
En total, la comissió que gestiona el Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d’Atenció Especial preveu tenir enllestida una primera resolució provisional abans de les vacances de Nadal, que es comunicarà als municipis, que podran acceptar o no els fons. L’adjudicació definitiva de les subvencions se sabrà al gener.