El periodista Fonsi Loaiza denuncia una agressió ultra: «No em fareu callar»

El periodista i activista Fonsi Loaiza ha denunciat que ha patit una agressió per part d'un grup d'ultradreta. Ha compartit una imatge a través de xarxes socials amb ferides per tota la cara i ha agraït al personal de l'hospital de Cadis que van assistir-lo. "A qui fan servir el terror i l'odi feixista: no em callareu", ha expressat Loaiza. El periodista ha denunciat la "violència ultradretana" i ha celebrat que "allò públic" és el que li ha salvat la vida. Si bé no han transcendit més detalls dels fets, Loaiza ha assegurat que l'últim que li van dir és "rojo, subcampió", una referència a la derrota del republicanisme a la guerra civil que s'està estenent entre els joves ultradretans. Després, assegura, va quedar inconscient. La policia espanyola treballa per intentar identificar els agressors, que encara no han estat localitzats.\r\n\r\n\r\n\r\nQuiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar. A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás✊🏿 pic.twitter.com/46s4zlZud2\r\n— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 17, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n