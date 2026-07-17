Els gossos també pugen al tren: Renfe estrena bitllets per a mascotes

A partir de dimarts vinent, tots els gossos de fins a quaranta quilos tindran més facilitats per desplaçar-se amb tren. Així és, Renfe permetrà viatjar amb mascotes i autoritzarà l'accés dels gossos en tots els trens. La implementació de la mesura, que s'emmarca en la celebració del Dia Mundial del Gos, es posarà en marxa el pròxim 21 de juliol.
En concret, els gossos podran viatjar al costat dels seus amos en els trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant i Mitja Distància, segons ha informat l'operadora aquest divendres. Ho hauran de fer, però, en un espai específic habilitat per a aquesta finalitat -és a dir, un comboi diferent a la resta-. En concret, els gossos ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i hauran d'anar sempre lligats amb una corretja no extensible de fins a 1,5 metres. A més, hauran de portar el boç posat durant tot el trajecte.
Pel que fa al preu, viatjar amb un gos comportarà un càrrec addicional en alguns dels trens. D'una banda, als AVE, Alvia, Intercity i Euromed caldrà pagar un suplement de quaranta euros del propietari per mascota. En canvi, quant als serveis Avant i Mitja Distància serà necessari adquirir un bitllet específic per al gos, si bé es desconeix quin serà el cost d'aquest import.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha defensat la mesura, que assegura que respon a un canvi en els hàbits de la societat. "Avui, les mascotes ocupen un lloc a les nostres vides molt important. Són família", ha apuntat. En aquest sentit, ha remarcat que cal adaptar els serveis de transport a aquesta realitat i que cal mostrar "sensibilitat" davant d'una situació que, segons ha dit, està cada vegada "més estesa socialment".