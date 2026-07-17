17 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Memorial Democràtic recupera dades «inèdites» de 37.000 catalans de les Milícies Antifeixistes

Societat

  • El director del Memorial Democràtic, Jordi Font -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 14:43
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 14:44

El Memorial Democràtic ha presentat aquest divendres una base de dades “inèdita” dedicada a les Milícies Antifeixistes de Catalunya, coincidint amb el 90è aniversari de l’inici de la Guerra Civil. El cens inclou més de 37.000 noms de moment, si bé es continuarà ampliant a mesura que avanci la investigació, i permet culminar 11 anys de recerca per part de l’acadèmic Gonzalo Berger. La informació recopilada s’ha extret principalment dels anomenats papers de Salamanca, documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006. La base revela diferents dades sobre els milicians i s’ha posat a disposició de la ciutadania.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens com “una gran aportació” perquè proporciona "moltes dades, no només noms i cognoms”. “És un exercici d’història pública: fer accessible i posar el treball acadèmic i rigorós a l’abast de la ciutadania”. El projecte, elaborat “íntegrament” pel Memorial Democràtic i compartit amb l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), conforma una “expressió de col·laboració” entre les dues institucions, segons ha afirmat la directora de l’arxiu, Pilar Cueva. L’objectiu d’aquesta cooperació ha estat trobat els canals perquè la informació “arribi a més gent” i que la societat pugui conèixer “què va passar a la guerra”, ha dit.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar