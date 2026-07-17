El Memorial Democràtic recupera dades «inèdites» de 37.000 catalans de les Milícies Antifeixistes

El Memorial Democràtic ha presentat aquest divendres una base de dades “inèdita” dedicada a les Milícies Antifeixistes de Catalunya, coincidint amb el 90è aniversari de l’inici de la Guerra Civil. El cens inclou més de 37.000 noms de moment, si bé es continuarà ampliant a mesura que avanci la investigació, i permet culminar 11 anys de recerca per part de l’acadèmic Gonzalo Berger. La informació recopilada s’ha extret principalment dels anomenats papers de Salamanca, documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006. La base revela diferents dades sobre els milicians i s’ha posat a disposició de la ciutadania.\r\n\r\nEl director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha valorat el cens com “una gran aportació” perquè proporciona "moltes dades, no només noms i cognoms”. “És un exercici d’història pública: fer accessible i posar el treball acadèmic i rigorós a l’abast de la ciutadania”. El projecte, elaborat “íntegrament” pel Memorial Democràtic i compartit amb l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), conforma una “expressió de col·laboració” entre les dues institucions, segons ha afirmat la directora de l’arxiu, Pilar Cueva. L’objectiu d’aquesta cooperació ha estat trobat els canals perquè la informació “arribi a més gent” i que la societat pugui conèixer “què va passar a la guerra”, ha dit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nNou pla de memòria democràtica: canvis a tres edificis clau i una web sobre la Barcelona esclavista David Cobo\r\n\r\n