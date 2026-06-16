Renfe invertirà 4,8 milions per renovar una quinzena d'estacions de Rodalies a Catalunya

Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en la millora de quinze estacions de Rodalies de Catalunya dins del pla estatal A Punt, destinat a reforçar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat dels usuaris. Les primeres actuacions es faran a les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú, i durant el 2026 també arribaran a Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni.
Els treballs inclouran la renovació de vestíbuls, zones d'atenció al client, paviments, façanes, passos inferiors, marquesines i altres instal·lacions. A Vilanova i la Geltrú s'hi destinaran prop de 243.000 euros, mentre que a Sitges la inversió prevista és de 136.000 euros.
Posteriorment, les millores també arribaran a estacions com Sant Vicenç de Calders, Gavà, Martorell Central, Castellbisbal o l'Hospitalet de Llobregat. El pla A Punt preveu una inversió global de 24,8 milions d'euros en 110 estacions de tot l'Estat entre els anys 2026 i 2027.