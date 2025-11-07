Aitana, Joan Dausà o Pau Cubarsí: descobreix tots els nous caganers d'aquest Nadal

L'empresa gironina Caganer.com s'encarrega cada any de convertir els personatges públics en tendència en caganers. Aquest any, entre les noves figures hi ha diverses personalitats catalanes, Aitana i Joan Dausà en el món de la música, Pau Cubarsí en el món del futbol o Sílvia Orriols en el de la política.
El catàleg de Caganer.com arriba a les 750 figures. Aquest Nadal el ventall de personatges relacionats amb el còmic i els dibuixos animats és el que més s'amplia, amb incorporacions com Mortadel·lo i Filemó, Zipi i Zape, Mickey i Minnie Mouse o el peluix Labubu.
Pel que fa a l'esport, l'empresa gironina ha apostat per incrementar la plantilla del primer equip del Barça amb les figures de Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha. En altres disciplines, destaca el tenista Jannik Sinner o la figureta del pilot de motociclisme català Àlex Márquez.
Pel que fa a societat, ja tenen la seva figureta de fang el nou papa Lleó XIV o el dissenyador desaparegut Karl Lagerfeld (acompanyat pel seu famós gat Choupette). I en l'àmbit del cinema, les sèries i la ficció, aquest 2025 la família s'amplia amb personatges de la gran pantalla i el setè art com el boxejador Rocky Balboa, Vito Corleone (El Padrí), un xenomorf de la pel·lícula Alien o Dimecres Addams.
Quins són els més venuts?
D'entre tots els caganers, i sense comptar el clàssic pagès amb barretina -el més venut- aquella figureta que encapçala el rànquing és la del president dels Estats Units Donald Trump. El segueix la versió de Leo Messi amb la Pilota d'Or i, tot i que fa poc més d'un any que es va crear, el futbolista blaugrana Lamine Yamal també és un dels més sol·licitats.
De fet, de totes les famílies de caganers que ha creat l'empresa la família que més es ven és el típic pagès amb barretina, seguit pels caganers del cinema i la política. El ventall de personatges relacionats amb el món del còmic i els dibuixos animats també és un dels més venuts.