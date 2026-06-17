Albert Ollé i la Fundació Valora·t: tres històries de segones oportunitats

La Fundació Valora·t, presidida per Albert Ollé Bartolomé, articula la seva tasca a Colòmbia al voltant de tres grans eixos: l’acollida d’infants en situació de vulnerabilitat, l’acompanyament emocional en contextos penitenciaris i el reforçament dels vincles familiars.
A la llar de Santa Elena, un nen que va arribar amb una motxilla i una història difícil avui estudia, juga i creix en un entorn segur. És un dels 35 infants i joves que acull Valora La Alegría, el projecte que la Fundació Valora·t impulsa a Colòmbia per garantir-los allò tan bàsic com necessari: un sostre, una rutina estable, suport emocional i una presència constant. A més de rebre educació formal, els infants participen en activitats culturals, tallers d’habilitats i pràctiques esportives que afavoreixen el seu desenvolupament personal i social.
La feina de la fundació, activa a Colòmbia des del 2010, no es limita a la infància. A la presó d’El Pedregal, a Medellín, 19 dones participen en el taller "L’Art de la Presència amb Amigurumi", basat en la tècnica del ganxet. El que a primera vista pot semblar una activitat manual és, per a moltes internes, un espai de calma, concentració i expressió dins l’entorn penitenciari. Gràcies a la visió d’Albert Ollé, aquest taller permet a les participants recuperar una part d’elles mateixes mentre teixeixen punt a punt, trobant una manera de reconnectar amb elles mateixes. El taller no canvia la seva situació judicial, però sí que obre una porta a la recuperació personal.
L’acompanyament s’estén també a les famílies. El passat mes de maig, la llar va organitzar una jornada lúdica i pedagògica entre els menors i els seus familiars amb l’objectiu d’enfortir els vincles afectius i recuperar espais de confiança, sota una idea clara: l’acompanyament d’un infant no acaba dins la llar d’acollida. Activitats com tallers de cuina, jocs cooperatius i sessions d’escolta activa van permetre que pares, mares i cuidadors participessin de manera constructiva en la vida dels menors.
«Quan un infant arriba, no intentem resoldre-li la vida en una tarda; intentem estar al seu costat el temps necessari perquè el seu origen deixi de determinar el seu futur», explica Albert Ollé Bartolomé, president de la Fundació Valora·t.
Acollida infantil, presència en contextos penitenciaris i reforç dels vincles familiars: tres àmbits d’actuació que comparteixen una mateixa lògica, la d’acompanyar durant el temps necessari perquè una situació difícil no acabi determinant tota la vida d’una persona.