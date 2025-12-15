Alerta per pluges intenses a 21 comarques del litoral aquest dimarts 16 de desembre

El començament de la setmana ha sigut gris i plujós, sobretot al sud del país, on s'ha activat l'alerta del pla Innucat per les fortes pluges i l'acumulació d'aigua, sobretot a les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Aquest dimarts són més les comarques afectades per aquesta borrasca que travessarà el país durant tota la setmana i deixarà precipitacions a tot arreu.
Al matí, el cel romandrà entre molt ennuvolat i cobert en general, amb nuvolositat menys compacta, de forma transitòria, a punts del Pirineu i extrem nord-est. D'altra banda, les precipitacions començaran a la matinada al litoral i prelitoral de Tarragona i, a mesura que vagi avançant el dia, s'estendran a tot el litoral del país.
Al final del dia la probabilitat de precipitació minvarà sensiblement a l'interior i es mantindrà a punts del litoral i prelitoral, on no es descarta que sigui d'intensitat forta i acumuli quantitats extremadament abundants (més de 100 mm). La cota de neu voltarà els 1.700 metres.
De fet, el Meteocat ha emès avís per intensitat de pluges des d'aquest dilluns fins dimecres a les 7 hores del matí. El perill se situa en 2/6 en l'escala del Meteocat, el que vol dir que s'esperen precipitacions de més de 20 litres en mitja hora. Les comarques afectades són Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Baix i l'Alt Empordà i el Pla d'Estany.
I també ha alertat per acumulació d'aigua en tres comarques gironines: l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva; i al sud del país, a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'alt Penedès i el Garraf. Un avís groc que es mantindrà fins dimecres a les 7 hores.
Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 6 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 11 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.