Alerta per fortes ratxes de vent al nord del país aquest dissabte

El Meteocat ja va avisar el divendres i hui ho torna a fer per les fortes ratxes de vent que s'estan produint i es produiran durant aquest dissabte al nord del país. Després d'un matí passat per aigua a gairebé tot el territori, el vent es quedarà durant aquest dissabte fins a la tarda.
Com ha alertat el Servei Meteorològic de Catalunya, es produiran ratxes de vent superiors als 25 quilòmetres per hora que afectaran, sobretot les comarques del nord com la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Pallars Jussà.
L'avís ha començat a les 7 del matí quan afectava també algunes comarques del sud com Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià. Al migdia la zona afectada per les ratxes de vent ha canviat i s'ha concentrat al nord del territori, incloent-hi les zones del Pirineu i l'Alt Empordà, el Ripollès i la Cerdanya.
L'alerta groga del Meteocat es mantindrà durant aquest dissabte fins a les 19 h de la tarda, quan es preveu que el vent disminueixi i només queden cels ennuvolats i algun ruixat dispers a punts del quadrant nord-est, tot i que a l'extrem nord del Pirineu s'espera precipitació durant tota la jornada.
Diumenge canvi radical del temps
El temps per diumenge és tot el contrari al dissabte, de fet, sorprèn perquè el cel arreu començaran el matí amb sol i buits. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima serà similar o lleugerament més elevada.
A Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 20 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 15 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 11 graus de mínima que podran arribar fins als 20 °C segons la previsió.
Tot i que es formaran alguns núvols a l'interior del país, es dispersaran a la tarda i, a la resta del territori, el sol predominarà deixant pas a una setmana tranquil·la de tardor.