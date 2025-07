L'ANC crida a la mobilització i promet treballar perquè els partits «no tornin enrere en un nou embat»

Lluís Llach, en l’acte polític de l’entitat La independència és urgent, celebrat aquest diumenge al Casinet d’Hostafrancs, a Barcelona, ha demanat a les formacions polítiques que "apliquin en la vida institucional els aprenentatges, ensenyances i nous paràmetres" que caldrà per assolir "l’alliberament nacional de Catalunya".

Llach ha posat l’accent en què la independència és "sobretot una necessitat de supervivència nacional". Ha advertit les forces sobiranistes que "una possible llunyania del nou embat sigui una excusa per retardar o alentir" aquest objectiu i ha recalcat que l’ANC "condicionarà i coaccionarà" fins que "s’alineïn en un front comú". El que va ser diputat de Junts pel Sí ha precisat que vindran més dies com el 3 i 7 d’octubre i en aquest sentit, ha insistit que "treballaran perquè no es pugui tornar enrere".

Llach ha assegurat que Catalunya viu "colonitzada" des de fa una mica més de tres segles i que actualment "sota formes pseudodemocràtiques". Ha qualificat "d’absolut escarni" i ha indicat que per a Catalunya és “urgent” aconseguir la independència.

D’altra banda, ha agraït "l’entesa compartida" amb altres organitzacions com Òmnium Cultural, Consell de la República i CDR’s, entre d’altres. Llach ha reconegut aquesta col·laboració, "sense renunciar a les posicions i lluites" de cada entitat. Tot i això, ha admès que, "de vegades, això provocarà desavinences, però amb la voluntat de superar-les".

La samarreta per la pròxima diada

L’acte ha servit per presentar la samarreta que l’ANC que lluirà per la Diada nacional de Catalunya. Es tracta d’una peça de roba, de color rosa, amb tot de paraules com ara nació, democràcia, llibertat, llengua, terra i revolta, entre moltes altres, que formen la figura d’un puny alçat. A més, també han desvelat el lema per aquest 11 de setembre: "Més motius que mai".

Samarreta de l`ANC per la Diada nacional de Catalunya 2025

Albert Hernàndez / acn

En la trobada també s’ha traslladat als assistents la reforma parcial dels estatuts i del reglament de règim intern que es va votar en l’assemblea general ordinària, celebrada del 25 al 30 de juny. La modificació dels estatuts va comptar amb el 72,7% dels vots favorables dels socis i ha comportat, entre altres coses, eliminar l'obligatorietat d'assolir majories qualificades de dos terços per prendre certes decisions, com l'elecció de càrrecs orgànics. Sobre aquesta reforma, des de Nació es va explicar que alguns dels expesos pesants de l'entitat s'hi posicionaven en contra.

El secretari general de l’ANC, Xavi Aibar, ha concretat que l'organització ha patit una davallada de socis des del 2020 i que s’ha accentuat en els dos últims dos anys. Aibar ha calculat que aquesta caiguda, en els últims cinc anys, ha suposat unes pèrdues d’uns 840.000 euros en quotes.