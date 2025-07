L'ANC aprova la reforma dels estatuts i desactiva els crítics

Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han avalat la reforma dels estatuts de l'entitat amb el 72,7% dels vots a favor, segons ha informat l'organització. Els canvis treuen força al sector crític, eliminen l'obligatorietat d'assolir majories qualificades de dos terços per prendre certes decisions, com l'elecció de càrrecs orgànics. Això evitaria situacions de bloqueig com la que es va viure en l'elecció de Lluís Llach com a president i suposa una "millora la governança interna". Amb les modificacions també es permet que antics secretaris nacionals puguin tornar a ser escollits.

En canvi, s'amplia la majoria a aquests dos terços per tal que el secretariat nacional doni suport a una llista electoral, de manera que seria més difícil promoure opcions com la "llista cívica" de l'anterior mandat, que finalment els socis van rebutjar per la mínima. Amb la reforma es reforçar el "caràcter no partidista" de l'entitat, per deslligar-se dels partits. Els afiliats de l'ANC també han votat a favor de modificar el reglament intern. Han participat en la votació 3.434 socis i 2.496 s'han expressat favorablement als canvis.

En els darrers dies, secretaris com Josep Costa han alçat la veu contra la maniobra de la direcció. També expresidents de l'ANC, com Elisenda Paluzie o Dolors Feliu, s'han expressat en contra de la reforma, que elimina alguns dels elements fundacionals de l'entitat i afavoreix, segons els crítics, que determinades faccions del moviment independentista la puguin "controlar". La direcció de Llach, reforçada després de la votació de la reforma dels estatuts, ho nega, i presentarà els documents finals diumenge en un acte a Barcelona.