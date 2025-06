Malestar a l’ANC per la reforma dels estatuts que impulsa la direcció de Lluís Llach

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) es troba en una situació delicada i una prova més és la polseguera que s'està aixecant arran de la reforma dels Estatus i del Reglament de Règim Intern, una reforma que part de l'entitat defineix com a generadora de "confrontació interna inoportuna i arriscada".

Diversos integrants de l'associació han revelat l'escrit sota signat per Lluís Llach que s'està enviant via correu electrònic als socis de l'ANC. Alguns ex pesos pesants de l'entitat es queixen que aquest modus operandi de fer campanya a favor de les reformes estatutàries és quelcom nou: "En 4 anys vam fer 3 reformes d'Estatut i mai vam fer-ne campanya a favor", diu l'expresidenta de l'ANC Elisenda Paluzie.

En 4 anys vam fer 3 reformes d'Estatuts i mai vam fer-ne cap campanya a favor. Els enviàvem, amb les esmenes i punt, la gent votava. S'aprovaven esmenes. Porten un mes fent campanya descarada a favor i avui ho rematen amb un email personal del president a tots els socis. Prou! NO pic.twitter.com/eA4D9CvmAX — Elisenda Paluzie (@epaluzie) June 29, 2025

Per aquesta raó, la via reaccionària als canvis que es volen fer a l'ANC ha publicat un manifest que se centra en "salvar l'essència i l'esperit de l'ANC". I assenyala els punts on l'entitat s'ha vist debilitada i denuncia la manera en la qual es pretenen aprovar les recents propostes de reformulació dels estatus.

En el manifest s'assenyala que no es pot separar la transversalitat de l'ANC del caràcter unitari i aglutinador; que uns canvis tan rellevants, com la reformulació estatutària, s'haurien de plantejar quan són fruit d'un ampli consens i es clama per una "Assemblea democràtica, participativa, dinàmica i transversal".

La direcció de l’ANC està enviant missatges als socis per tots els canals oficials de l’entitat, demanant el Si a una reforma d’estatuts que tot just té el suport de la meitat del Secretariat.

Més de 200 socis us demanam que no accepteu aquesta manera de fer. Diguem NO!

Passa-ho! pic.twitter.com/16yexHn1uw — Josep Costa (@josepcosta) June 29, 2025

De la mateixa manera, també s'ha exposat el llistat de socis que se sumen al "no" de la proposta de reforma per part dels alts càrrecs actuals de l'ANC, el llistat ja aglutina més de 200 socis i sòcies.