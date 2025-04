Per què Andorra només va patir «deu segons» d'aturada elèctrica?

Andorra ha sortit pràcticament il·lesa de l’apagada elèctrica que aquest dilluns ha afectat bona part de la península Ibèrica. Segons han explicat des de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), l’impacte al Principat s’ha limitat a una caiguda de tensió que ha durat entre cinc i deu segons, moment en què s’ha detectat la fallada a la xarxa espanyola i s’ha redirigit ràpidament el subministrament cap al costat francès.

El canvi ha permès mantenir l’electricitat a tot el territori, especialment al nord del país, on zones com Canillo, el Pas de la Casa, Ordino, la Massana i part d’Encamp no han notat cap afectació. En canvi, al centre i sud d’Andorra, les estacions de la Margineda i Encamp, que s’alimentaven des d’Espanya, sí que han patit un breu tall abans de recuperar la tensió amb la connexió francesa.

La situació ja s’ha estabilitzat i, segons ha informat FEDA, Xarxa Elèctrica ha reprès l’aportació d’energia cap al Principat, fet que permet restablir la “línia de socors” en cas d’una futura incidència al costat francès. El director general de la companyia, Albert Moles, ha subratllat que la capacitat d’Andorra per proveir-se tant d’Espanya com de França ofereix al país una “flexibilitat i sobirania” molt gran per gestionar situacions d’emergència com la viscuda aquesta setmana.

FEDA gestiona les interconnexions d’alta tensió amb els dos estats veïns i també la producció pròpia del país, que té com a principal recurs la central hidroelèctrica. En els darrers anys, s’ha duplicat la capacitat de la connexió amb França, i ja hi ha prevista una inversió important per renovar i ampliar la línia procedent d’Espanya, que enllaça amb la subestació d’Adrall, a l’Alt Urgell.