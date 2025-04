Et poden pagar el menjar que s'ha fet malbé durant l'apagada elèctrica?

La conseqüència més evident de l'apagada elèctrica es pot observar quan s'obre la nevera o el congelador. Dubtes entre els aliments que s'han fet malbé o els que encara es troben en un bon estat. Bé, doncs més enllà de saber quins són aptes i quins és millor llençar a les escombraries, cal tenir en compte si es pot reclamar.

L'associació de consumidors Facua ha aconsellat revisar l'assegurança de la llar, ja que és possible que tingui inclosa la cobertura per la qual la companyia hagi d'abonar el preu del menjar que s'ha fet malbé. Cal recordar que, si l'apagada és aliena a les distribuïdores elèctriques, no estan obligades a compensar res més que possibles avaries d'electrodomèstics.

És per això que cal recórrer directament a l'asseguradora en el cas del deteriorament d'aliments. Per verificar si l'assegurança de la llar cobreix els danys en aliments cal revisar les condicions de la pòlissa. Normalment, es fa referència a la cobertura de danys en aliments situats en neveres i que estan relacionats amb talls del subministrament o avaries amb un mínim d'hores.

El contracte amb l'asseguradora també pot especificar el límit d'import a indemnitzar marcat en una quantitat fixa o en un percentatge de la quantitat del contingut de l'habitatge que està assegurat. En tot cas, la recomanació de Facua és comunicar la incidència a l'asseguradora, enviar les imatges dels aliments en mal estat i marcar els preus de cadascun. La companyia ha de pagar encara que ja no es conservi el tiquet.