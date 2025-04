Es pot reclamar l'avaria d'un electrodomèstic durant l'apagada elèctrica?

L'apagada elèctrica té conseqüències a les llars catalanes. Amb el retorn de la llum, ben segur que moltes persones han provat tots els electrodomèstics de la llar per assegurar-se que mantenen el seu funcionament adequat. Però, què passa si algun d'ells no s'engega?

Doncs bé, hi ha la possibilitat de reclamar. L'entitat de consumidors Facua ha explicat que els usuaris poden presentar aquesta reclamació a les elèctriques per les avaries que hagin patit els aparells a conseqüència de pujades de tensió que s'hagin produït en aquesta apagada generalitzada.

Els talls de llum o les pujades de tensió poden provocar l'avaria de determinats electrodomèstics o dispositius que es trobessin connectats al corrent elèctric. Pot ser el cas de les rentadores, els rentavaixelles, les neveres, els congeladors i altres elements de la llar.

L'associació aconsella dirigir les reclamacions i incidències tant a la distribuïdora com a la comercialitzadora. Si bé la responsabilitat és de la distribuïdora, la relació contractual directa és amb la comercialitzadora. Per això, és convenient posar els fets en coneixement de totes dues empreses per reclamar pels danys patits.