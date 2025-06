Investiguen l'aparició de cadàvers lligats de peus i mans al mar de les Illes Balears

Tràgica troballa la que s'ha produït al mar de les Illes Balears. La policial judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per l'aparició d'una trentena de cadàvers lligats de peus i mans. Segons les primeres informacions, les víctimes serien persones migrants, si bé ara cal esbrinar quines són les circumstàncies de la mort i perquè han arribat fins a aigües balears en aquest estat.

Fonts de la Guàrdia Civil han informat de la recuperació de diversos cossos sense vida, alguns a Formentera i sense concretar el número. Serien migrants que en l'últim mes haurien viatjat a bord de les barques pasteres amb destinació cap a alguna illa de l'arxipèlag balear. En l'últim mes ja s'han produït cinc troballes de cadàvers en aquestes circumstàncies, l'últim fa dues setmanes davant la costa d'Eivissa.

El govern balear demana protegir més les fronteres

Sobre aquesta qüestió, precisament, s'ha pronunciat la presidenta del govern balear, Marga Prohens, que ha assistit a Sa Calobra a un simulacre d'emergències. Prohens ha traslladat la preocupació del seu executiu per la qüestió migratòria i ha qualificat les troballes com esgarrifoses. "És la cara més cruel d'una cosa que anem denunciant, que és la consolidació de la ruta entre Algèria i les Balears", ha afirmat.



Després d'un cap de setmana marcat per una nova onada de pasteres, Marga Prohens ha insistit a reclamar al govern espanyol que "no deixi soles" les illes Balears i també ha demanat una protecció més gran de les fronteres. "Un país que és incapaç de protegir les seves fronteres s'ho ha de fer mirar", ha afegit.