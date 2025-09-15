Apartur crea la seva pròpia web per denunciar el lloguer d'habitacions il·legals

La patronal de pisos turístics Apartur ha començat el curs amb una proposta curiosa. Aquest dilluns, ha presentat una web pròpia perquè es puguin denunciar les habitacions que es lloguin il·legalment a Barcelona. A la capital catalana està prohibit arrendar una part d'un pis per menys de 31 dies i, tanmateix, l'associació assegura que hi ha unes 3.000 ofertes irregulars d'aquesta mena. Ara, a més dels canals habituals per denunciar il·legalitats que té l'administració, Apartur planteja que els usuaris facin servir el seu portal per fer-los arribar els casos d'habitacions que es lloguin per a uns pocs dies. En rebre la informació, l'associació es compromet a fer arribar els fets a l'Ajuntament.
Això, doncs, complementa una altra batalla que fa temps que ocupa Barcelona: la dels pisos turístics il·legals. El consistori fa anys que persegueix les ofertes d'habitatges sencers que no tenen la llicència necessària per rebre visitants. Són immobles que igualment s'ofereixen a les plataformes digitals, conscients que la majoria de turistes ni se n'adonaran, ni se'n preocuparan.
Ara, però, el que es planteja és una altra trampa existent a les plataformes de lloguers turístics: l'arrendament d'habitacions per períodes inferiors a un mes. Aquest supòsit és il·legal en tots els casos, tant si el pis té el permís per exercir activitat turística com si no. Segons els màxims responsables d'Apartur, actualment hi ha més il·legalitat amb les habitacions que amb els pisos que es lloguen en la seva totalitat.
La patronal veu Sánchez confós
Sigui com sigui, el moviment d'Apartur arriba en un moment clau per als pisos turístics. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit aquest cap de setmana, tot anunciant que hi havia hagut més de 53.000 habitatges turístics a tot l'Estat als quals se'ls havia revocat la llicència per operar, després que s'intentessin inscriure al nou registre estatal obligatori. D'aquestes sol·licituds rebutjades, 7.729 eren a Catalunya.
La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha advertit ràpidament que això no significa que siguin pisos "il·legals", ja que en molts casos es tracta d'habitatges que fa temps que estan inscrits al cens de la Generalitat i que compten amb totes les formalitats. De fet, ha puntualitzat que hi ha molts propietaris de pisos amb la llicència revocada que estan demanant quina és la part del tràmit que ha fallat per poder-la solucionar, ja que tindrien tot en regla. En declaracions al programa Tot es mou de TV3, Muro ha referenciat problemes d'alguns propietaris, com la gent gran, a l'hora d'aportar la signatura electrònica, a tall d'exemple.
Així, mentre Sánchez semblava anunciar la fi de l'activitat turística a 53.000 habitatges i el seu retorn al mercat residencial permanent, la patronal de pisos turístics aigualeix les paraules del president espanyol. El president d'Apartur, Enrique Alcántara, considera que el líder de l'executiu estatal pateix una "confusió important" pel que fa als permisos revocats. Aquests habitatges encara estan subsanant les dades oferides inicialment, remarquen des de l'associació de propietaris.