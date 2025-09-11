El premi extraordinari de dos milions d'euros de la Grossa de la Diada 2025 ha recaigut al número 13025 de la sèrie 25, tal com ha informat Loteries de Catalunya en un comunicat aquest dijous. El primer premi de 50.000 euros ha estat pel 13025, el segon de 20.000 euros pel 14004 i el tercer de 10.000 euros pel 43394.
Enguany s'havien posat a la venda 80.000 números, que van del 00000 al 79999, distribuïts en 35 sèries. Els bitllets tenien un preu de cinc euros cadascun. Aquest divendres també surt a la venda La Grossa de Cap d'Any, amb un premi de 200.000 euros per bitllet de 10 euros i el sorteig del qual se celebrarà el 31 de desembre.
L'afortunat que tingui el número i la sèrie guanyadors del primer premi de la Grossa de la Diada s'emportarà un premi extraordinari de dos milions d’euros. A més, hi ha altres premis disponibles per als participants.
Premis del sorteig de la Grossa de la Diada 2025
La Grossa de la Diada 2025 reparteix milions d'euros. Els 80.000 números que s'han posat a la venda aquest any, distribuïts en 35 sèries, són premiats de la següent manera:
- Premi extraordinari: 2.000.000 euros per bitllet
- Primer premi: 50.000 euros per bitllet
- Segon premi: 20.000 euros per bitllet
- Tercer premi: 10.000 euros per bitllet
Com funciona el sorteig de la Grossa?
Per començar, el premi extraordinari, de 2.000.000 euros, s'obté quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la primera extracció i les xifres del seu número de sèrie, de l'1 al 23, coincideixen, en el mateix ordre, amb les obtingudes a segona extracció.
Pel que fa al primer premi, de 50.000 euros, es concedeix quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la primera extracció; en aquest cas, també es premien totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior.
Respecte al segon premi, de 20.000 euros, s'atorga quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la tercera extracció; en aquest cas, també es premien totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior, tret del reintegrament.
Finalment, el tercer premi, de 10.000 euros, es guanya quan les cinc xifres del bitllet coincideixen, en el mateix ordre, amb la quarta extracció; en aquest cas, també es premiaran totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior, tret del reintegrament.
Amb tot, cal tenir en compte que els premis dins d'un mateix número guanyador no són acumulables. A més, només es rep el premi més alt en cas de múltiples coincidències. En canvi, si diverses xifres en ordre coincideixen amb les últimes xifres de diferents números extrets, es guanya la categoria més alta per aquestes coincidències en cada extracció. Així mateix, és important recordar que els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.