La nova mitjana catalana de pensió per jubilació: 34 euros més que a l'Estat

La pensió mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.541,15 euros a l'agost a Catalunya i ha beneficiat 1.199.038 persones, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dimarts. La prestació ha superat en 34 euros la mitjana de l'Estat, que ha estat de 1.507,55 euros al mes, un 4,4% més alta que fa un any.
La pensió mitjana catalana també ha augmentat un 4,4% anual, fins als 1.365,04 euros. La prestació per incapacitat permanent s'ha situat en els 1.324,93 euros i ha beneficiat 167.610 catalans; la de viudetat en els 951,64 euros i l'han rebut 389.515 persones; la d'orfandat en els 518,41 euros i l'han percebut 50.628 persones i la de favors a familiars de 857,21 euros, que han rebut 1.419 persones.
A l'agost, la Seguretat Social ha abonat pensions per valor de més de 13,6 milions d'euros a tot l'Estat a prop de 9,4 milions de persones.
Quin pes tenen els pensionistes a Catalunya?
El pes dels pensionistes respecte al total dels residents s'ha mantingut estable els últims anys, a la ratlla del 20%, però els percentatges també canvien segons la zona. Així, a les comarques centrals s'enfila al 22,5%, impulsats pel Berguedà (27,7%), la comarca que encapçala el rànquing, o bé el Lluçanès (26,4%) i el Bages (23,1%).
A l'altra banda de la balança, les comarques gironines són les que menys en tenen en proporció a la població (17,7%). De fet, el Gironès (16,4%) i l'Alt Empordà (15,9%) se situen a la banda baixa del rànquing. Amb tot, són la Cerdanya (14,6%) i l'Aran (15,4%) les àrees amb menys percentatge de pensionistes del país, sensiblement per sota de la mitjana, i també de la comarca més poblada, el Barcelonès (20,1%).
Pel que fa als imports que es perceben, de nou hi ha disparitat per zones. Així, set comarques se situen per sobre d'aquest llindar, encapçalades pel Barcelonès (1.625 euros) i el Tarragonès (1.553). El Baix Llobregat, el Gironès, el Garraf, i els dos Vallesos també estan per sobre dels 1.500 euros.
D'altra banda, algunes comarques de Ponent i Terres de l'Ebre estan a la cua, amb la Terra Alta com a única que no arriba als 1.100 (es queda en 1.098), i les Garrigues (1.160), el Montsià (1.192) i la Noguera (1.195) superant-la lleugerament. El Priorat (1.209), el Pla d'Urgell (1.232) i l'Alt Urgell (1.232) també es troben a la part baixa.