Entre Manresa i Vic trobem un lloc curiós: Artés, el poble d'on surt el bus que passa dos cops l'any. Perdre el bus als nassos és una de les pitjors sensacions possibles. Quan passa, has d'esperar-te a la parada fins que arriba el següent. Depenent del lloc poden ser 5 o 10 minuts; però els autobusos entre pobles i ciutats aquest temps s'allarga fins als 20,30 o 60 minuts. De fet, hi ha línies que només es cobreix el trajecte dues o tres vegades al dia. Per tant, no agafar l'autobús suposaria haver-se d'esperar hores.

Sigui com sigui, aquest temps d'espera no és res en comparació al que passa si perds l'autobús de la línia 720 entre Artés i Vic passant per Avinyó. Aquesta línia, que cobreix una distància de menys de 40 quilòmetres i circula per la carretera antiga de Manresa a Vic amb un trajecte de 35 minuts, només passa dues vegades l'any. L'autobús cobreix el recorregut el dissabte anterior a Nadal i el dissabte anterior al Diumenge de Rams, i és l'única connexió directa entre Vic i Artés. 

Per sort, des d'Artés sí que tenen línies que la connecten amb la seva capital de comarca com el 712 o el 722. Si encara no sabeu què fer aquest Nadal, ja sabeu, podeu anar a Artés el dissabte 20 de desembre i agafar el 720. Arribeu puntuals, que sinó haureu d'esperar una bona estona.