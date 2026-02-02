Augmenten fins a 68 els edificis en mans de fons immobiliaris a l'Esquerra de l'Eixample

L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample ha xifrat en 68 els blocs sencers en mans de fons d'inversió, 28 més que fa un any. D'acord amb una recerca de l'associació, hi ha 867 edificis de propietat vertical (d'un sol propietari) en risc, que podrien destinar-se al "coliving" i a lloguers de temporada, tal com han denunciat. En una roda de premsa aquest dilluns davant de l'edifici de La Papallona, el portaveu de l'AVV, Xavier Riu, ha constatat la "magnitud de la tragèdia". "Ens estem jugant el barri", ha alertat, una advertència compartida pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista, que han fet una crida a la resistència veïnal. També han exigit un reforç de la inspecció per "frenar l'especulació".\r\n\r\nL'AVV de l'Esquerra de l'Eixample ha presentat avui un estudi sobre "l'ofensiva immobiliària" al barri, que han presentat davant de La Papallona, "símbol de resistència contra l'expulsió del veïnat". La recerca que ha fet l'associació xifra en 68 els blocs en mans de fons d'inversió, 28 més que fa un any. La recerca indica que en 12 mesos ha crescut gairebé un 41%. Aquesta dada, segons ha subratllat Riu, contrasta amb el missatge oficial segons el qual les empreses immobiliàries estarien "abandonant" Barcelona i Catalunya.\r\n