Avís de perill alt per pluges intenses a 14 comarques aquest cap de setmana

Després d'un divendres marcat per l'aigua, aquest cap de setmana seguirem amb alertes per pluges a gran part del país, sobretot al nord-est. Dissabte al matí el cel estarà molt ennuvolat o cobert, amb tendència a minvar la nuvolositat al final del dia per l'oest del país.
Però la vertadera protagonista de la jornada de dissabte serà la pluja. S'espera precipitació a qualsevol punt del país, més extensa i intensa a la meitat est i la resta del litoral i prelitoral central, i, en canvi, menys probable al terç oest. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta i la cota de neu voltarà els 1.800 metres.
Avisos vermells per pluges a 14 comarques
El Meteocat ha emès un avís per perill per pluges intenses en 14 comarques durant tot dissabte. Es preveuen precipitacions que podrien superar els 20 litres en mitja hora i l'alerta és de nivell 3 sobre 6 en l'escala del Meteocat. Per aquest motiu Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat. Des del cos avisen que les acumulacions d'aigua poden ser "importants en poca estona".
Les comarques afectades la jornada de dissabte són el Garraf, Baix Llobregat, el Moianès, Osona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla d'Estany i el Baix Empordà, que estan en perill alt per pluges. D'altra banda, les comarques que estan en perill molt alt per les precipitacions de dissabte són el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Vallès Oriental, la Selva, el Maresme i el Gironès. Aquestes comarques també acumulen avís per acumulació de pluges que podrien superar els 100 litres en 24 hores.
Alertes per pluges intenses també diumenge
El diumenge matinada la nuvolositat minvarà d'oest a est i a partir de mig matí el cel estarà poc ennuvolat. Fins al final del matí hi haurà algunes precipitacions localment fortes al litoral i prelitoral nord. A partir del vespre, se n'esperen a la meitat sud i resta del terç oest del país d'intensitat entre feble i moderada.
El Meteocat també ha emès avís de perill alt per pluges per la jornada de diumenge, però aquesta vegada abraça molt menys territori i la meitat del dia, ja que serà a partir de la tarda quan minvi la intensitat. Les comarques afectades per la tempesta són la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Pla d'Estany, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva.