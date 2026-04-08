Barcelona preveu obligar a instal·lar detectors de fum a tots els habitatges de nova construcció

L'Ajuntament de Barcelona preveu obligar a instal·lar detectors de fum en tots els habitatges de nova construcció. Aquesta és una de les mesures incloses en el Pla Estratègic de Bombers que ha presentat aquest dimecres el consistori. Els treballs de modificació es faran al llarg d’aquest any i el que ve per avançar en “la cultura de la prevenció i l’autoprotecció”, ha dit l'alcalde, Jaume Collboni, durant la presentació. També augmentaran la plantilla fins als 800 bombers operatius -ara és de 775, dels quals 703 són operatius- i construiran un nou Centre de Coordinació Operativa d’Emergències. Els Bombers de Barcelona van fer 26.041 serveis el 2025, un 41% més que el 2017.\r\n