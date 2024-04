Barcelona reestructura els busos plens de turistes després d'eliminar-ne una línia de Google Maps

La gestió turística del Park Güell està fent suar l'Ajuntament de Barcelona. La setmana passada es va formalitzar l'eliminació de l'existència del bus 116 -una línia de barri destinada sobretot a la gent gran- a l'aplicació Google Maps. Va ser la via escollida per evitar que el servei veïnal col·lapsés de turistes. Ara, però, les queixes dels veïns apunten a les altres línies de bus que acullen els visitants. I el consistori ha hagut de fer un nou moviment. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, el govern de Jaume Collboni ha anunciat diverses mesures per millorar la mobilitat del Park Güell. Així, es triplicarà l'espai restringit als veïns i es reforçaran les línies 24 i V19, que darrerament han experimentat una major afluència de viatgers arran de la línia eliminada del Google Maps. Concretament, es destinarà un bus més dissabte i diumenge a la línia 24 i un bus dissabte i dos diumenge a la V19. També s'eliminarà la parada de taxis de la rambla Mercedes, que es reubicarà a la carretera del Carmel, i els tiquets per accedir al parc només es podran comprar per Internet a patir de l'1 de juliol.

La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha explicat que el reforç de les dues línies al cap de setmana serà d'aplicació "immediata" i de cara a l'estiu s'afegiran tres busos més a la V19 i cinc busos més a disposició tant d'aquesta línia com de la 24 "en funció de les necessitats". A banda, Bonet ha afegit que a la línia de barri 116, recentment eliminat de Google Maps per evitar que els turistes l'agafin per arribar al parc, s'hi destinarà un bus més.

La responsabilitat de Mobilitat de l'Ajuntament ha justificat aquesta "mesura excepcional" per l'ús que en feien els visitants per pujar al Park Güell, per on el 2023 hi van passar 4,4 milions de persones. "Teníem disparades les validacions i estàvem veient que estava àmpliament ocupat pels visitant", ha afegit Bonet, que ha assenyalat que el servei havia ser "recuperat per a l'ús de barri". Segons ha detallat, s'havien arribat a detectar fins a 3.000 validacions diàries. "Això no és normal en un de barri", ha insistit.

Bonet també ha comentat que a les línies 24 i V19 s'augmentaran els campanyes d'inspecció i vigilància davant l'augment de viatgers que pugen al bus sense validar el bitllet i "eliminar part d'aquest passatge que utilitza el bus amb indisciplina".

Una altra de les mesures importants serà l'eliminació en el termini d'uns dos mesos de la parada de taxis de la Rambla Mercedes, que serà reubicada a la carretera del Carmel, on es passarà de quatre a dotze places i on també hi ha una parada de busos. La tinent d'alcaldia ha defensat que suposarà "menys impacte" per a l'entorn i amb una entrada directa al parc per aquesta banda. La parada de la rambla Mercedes disposa de 8 places i causa nombroses queixes, molèsties i problemes de convivència i mobilitat.

La zona de la parada de Rambla Mercedes quedarà ara dins de la zona on s'ha ampliat les restriccions d'accés, només per als veïns i taxis que recullin o deixin els residents a la zona. Concretament, se'n triplicarà la seva superfície i la superfície que hi ha ara al carrer Marianao amb Rambla de Mercedes s'ubicarà a la cantonada dels carrers Pare Jacint Alegre i de l'Escorial. En aquest cas, aquesta mesura encara tardarà uns mesos a implantar-se ja que tot just s'han licitat els treballs per a la instal·lació de la nova pilona.

A partir d'aquest estiu, les entrades només per Internet

En declaracions als mitjans, la tinent d'alcalde ha anunciat que les entrades al Park Güell només es podran comprar per Internet a partir de l'1 de juliol i ja no es vendran més a les taquilles. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament espera evitar que els turistes i visitants que no tinguin l'entrada adquirida abans ja no pugin al parc. Actualment, s'estima que un 15% dels visitants encara la compren al moment, a les portes d'aquesta atracció turística.

Amb tot, Bonet ha comentat que espera "millores a curt termini" arran d'aquest "ampli" paquet de mesures i que des de l'Ajuntament se'n farà seguiment.