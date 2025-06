La presó de Brians 2 ha autoritzat el subministrament de paper de plata a alguns presos per tal que puguin consumir droga inhalada amb certa seguretat mentre segueixen un tractament per desintoxicar-se, tal com ha publicat El caso i ha confirmat el Departament de Justícia a l'ACN. La conselleria assegura que la distribució d'aquestes làmines no és lliure ni pretén facilitar el consum de drogues, sinó que està restringida per a aquells interns autoritzats pel Centre d'Atenció i Seguiment de la drogodependència (CAS) del centre penitenciari.

Aquesta mesura és d'aplicació freqüent en els CAS de la drogodependència que hi ha distribuïts per Catalunya a peu de carrer. Estan disponibles per als ciutadans que pateixen aquesta problemàtica i, per als presos de Brians 2, on hi ha un CAS, també. Aquest CAS de la drogodependència ajuda i acompanya als interns a rehabilitar-se amb diferents tractaments i programes i a reduir els riscos del seu consum mentre encara no han assolit la rehabilitació completa.

Una de les polítiques de reducció de riscos que aplica el CAS és la distribució de paper de plata sense plom. Això afavoreix que el consum de determinades drogues sigui per via nasal i no intravenosa, un fet que evita que el dany que provoca el tòxic sigui major, redueix notablement el risc de patir una sobredosi i també fa baixar el risc de transmissió de malalties infeccioses, ja que redueix l'ús de xeringues.

El Departament de Salut calcula que un 40% de la població penitenciària pateix problemes de drogodependència. Per això, els centres tenen programes de prevenció i de desintoxicació en el marc dels quals es justifica el subministrament de paper de plata de manera controlada i restringida.