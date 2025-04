Canvi de temps: alerta per pluges, tempestes i calamarsa en 17 comarques

Arriba un canvi de temps a Catalunya després que l'estabilitat aparegués per Sant Jordi. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu un cap de setmana marcat pels ruixats, sobretot de cara a dissabte. És per aquest motiu que ha activat una alerta per pluges intenses que aniran acompanyades de tempesta i de calamarsa.

El tram horari més generalitzat de l'avís és des de primera hora del migdia fins a primera hora del vespre. En color taronja -nivell tres de sis de perill- hi ha Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà. En nivell groc es troben la Garrotxa, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Bages, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠

➡ Ds. 14:00 h - Dg. 2:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/IHBgpLIXsR — Meteocat (@meteocat) April 25, 2025

A partir de les 20 hores de dissabte, la situació d'alerta minva. Fins a la matinada de diumenge, les comarques afectades són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En tot cas, la previsió per a les 17 comarques afectades és que poden caure més de 20 litres d'aigua en només 30 minuts.

De cara a diumenge es mantindrà la tendència de les últimes hores de dissabte i el sol es deixarà veure a bona part del territori en el primer tram del dia. Els ruixats es deixaran veure en punts de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, i del Pirineu i Prepirineu.