Canvis a la vaga de treballadors de l'aeroport del Prat: desconvocades les del juny però es mantenen les del juliol

Els treballadors que gestionen els fingers de l’aeroport del Prat han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la "manca de temps per elaborar els serveis mínims" d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats aturar-se nou dies, els tres primers caps de setmana de juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4, 5, 11,12, 13, 18, 19 i 20 de juliol.
Així doncs, queden suspeses les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, 23, 27 i 28. Aquest divendres, hi havia convocada una medicació al Departament de Treball per acostar posicions. Amb aquesta mobilització, els empleats volen denunciar manca de personal a EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos SLU, filial d'Adelte, encarregada actualment del servei.
Segons el sindicat, l'empresa no ha incorporat els efectius necessaris malgrat l'increment de l'activitat previst per a l'estiu i necessita almenys 18 treballadors més per garantir el funcionament adequat de les passarel·les d'embarcament. La convocatòria arriba mentre continua pendent la resolució definitiva del concurs d'Aena per adjudicar el servei a una nova concessionària.
Adelte continua prestant el servei de manera provisional després que finalitzés la concessió anterior. La nova licitació es va resoldre, però diverses empreses van presentar recursos davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), fet que ha ajornat l'adjudicació definitiva. El sindicat sosté que aquesta situació ha provocat una manca d'inversions en personal per part de l'empresa sortint.