Canvis a les casetes d'Encarnació, el projecte que va néixer de la revolta veïnal per una alzina bicentenària

Gairebé vuit anys més tard, el que va començar com una lluita veïnal contra un projecte immobiliari al cor de la Vila de Gràcia, a Barcelona, continua proveint novetats. Aquesta vegada, l'Ajuntament -que ja fa temps que va adquirir els immobles dels números 13, 15 i 17 del carrer Encarnació- ha presentat dos petits canvis respecte al darrer anunci urbanístic que afectava les finques. Finalment, s'aixecaran 13 pisos, dos menys dels que estaven contemplats a la darrera proposta pública, i es farà una plaça més gran del previst al voltant de l'alzina bicentenària.
El govern municipal insisteix especialment en un aspecte carregat de sensibilitats: la nova configuració ampliada de la plaça "permetrà conservar en millors condicions" l'arbre que es va convertir en motiu de protestes veïnals, assegura el comunicat del consistori. De fet, fa un any i mig, quan es va presentar la proposta arquitectònica guanyadora per incidir en aquestes finques, el moviment Salvem l'Alzina va replicar que no estava satisfet amb la iniciativa, ja que considerava que no protegia prou l'alzina ni les casetes de l'entorn. En aquesta línia, ara el govern socialista ha volgut corregir alguns detalls, abans d'iniciar-hi les obres, fet previst per al 2027.
Així, es faran dos pisos menys a canvi de tenir més espai de zona verda oberta a la ciutadania, apunten des de l'Ajuntament. Les mides d'aquest nou espai seran equivalents a la meitat de la plaça de la Vila de Gràcia, dimensionen. A més, però, es destaca que el nou planejament -aprovat ara en Comissió de Govern- "estableix que totes les actuacions previstes, tant les obres com els futurs usos, han de ser compatibles amb la preservació de l’alzina i no poden comportar un detriment de la seva subsistència o el seu correcte desenvolupament biològic".
Primera promoció d'habitatge públic en 14 anys al barri
Igualment, la regidora del districte gracienc, Laia Bonet, destaca especialment la importància que té poder construir-hi pisos públics en aquests terrenys. "Es tracta de la primera promoció d’habitatge públic al barri des de fa més de 14 anys. Construir nou habitatge en un barri com la Vila de Gràcia no és fàcil i és especialment important que sigui habitatge protegit", expressa la número dos de Jaume Collboni. De fet, el comunicat de l'Ajuntament assegura que això suposa incrementar en un 26% el parc públic d'habitatge a la zona, un fet que significaria que actualment en un barri de 52.000 persones hi ha únicament 50 pisos de titularitat pública, un cada 10.000 veïns.
Sigui com sigui, també es remarca que el projecte residencial, que anirà acompanyat d'un equipament a la planta baixa, conservarà les façanes de les casetes d'Encarnació i enderrocarà l'interior dels immobles per acabar construint les noves finques. El que es desconeix encara és quan estarà acabat tot el projecte. Encara és aviat per oferir dates, argumenten des de l'Ajuntament.