Cas únic: un petit poble no pateix l'apagada elèctrica massiva

Oseja de Sajambre, a la província de Lleó, és l'únic municipi de la Península que no va viure l'apagada massiva d'aquest dilluns. El petit poble de només 226 habitants, enmig del parc natural dels Picos de Europa, va ser-ne aliè perquè compta amb un sistema d'autosuficiència elèctrica.

De fet, la majoria de les persones de la vil·la no es van adonar de l'incident, "només aquells que estaven mirant la televisió", ha assegurat l'alcalde Antonio Jaime Mendoza a Europa Press.

El poble disposa d'un sistema d'illa des de fa més de 15 anys perquè, en estar situat en una zona d'alta muntanya, sempre tenia problemes durant les nevades -i altres episodis extrems-, ja que la llum no podia arribar-hi a través de la xarxa general, que passa per Astúries i Cantàbria, per talls en els cables.

Després d'arribar a un acord amb l'empresa propietària de les centrals elèctriques de la zona, actualment, quan hi ha inconvenients, es talla el corrent connectat amb Astúries i s'utilitza aquest altre mètode per abastir d'energia el terme municipal.

En aquest sentit, Mendoza dilluns va rebre l'avís que el sistema de subministrament es posava "en illa" per una apagada en el conjunt del país i, amb prou feines mitja hora, el municipi ja era autosuficient.

De totes maneres, l'alcalde considera que l'episodi ha de servir per fer una reflexió "important" en l'àmbit social sobre el gran canvi que pot patir un territori només en qüestió de segons.