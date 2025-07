Catalunya supera la barrera dels 3,9 milions de treballadors

L’ocupació va marcar un nou rècord a Catalunya amb 3,94 milions de treballadors en el segon trimestre del 2025, 94.000 més que els primers tres mesos de l’any (+2,46%), segons les dades de l'Enquesta de Població Activa publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.

Així doncs, per primer cop el total d’empleats catalans va superar la barrera històrica dels 3,9 milions. En total, entre abril i juny hi havia 137.100 ocupats més que fa un any (+3,6%). La taxa d’atur, al seu torn, ha baixat després d’un trimestre a l’alça fins al 8,11%, assolint el valor més baix del període des del 2008. L’indicador se situa 0,8% per sota del primer trimestre i 1,3 punts més baix que fa dotze mesos.

En total, entre abril i juny, 348.300 treballadors es trobaven desocupats, és a dir, 28.200 menys que els tres mesos anteriors (-7,48%). Si es compara amb el segon trimestre del 2024, el nombre de persones a l'atur va caure en 47.000, un 11,9% menys. Fa un any la taxa d’atur es va situar en el 9,41%.

La dinàmica va ser similar al mercat laboral estatal que va superar els 22 milions d’ocupats entre abril i juny, sumant 503.300 persones més que el trimestre anterior (+2,31%). En un any, es van crear més de mig milió de feines (584.000), un 2,69% més. La comunitat que va crear més llocs de treball en el segon trimestre amb diferència van ser les Illes Balears (+16,56%), Extremadura (+5,25%), La Rioja (+3%) i Múrcia (+2,99%). Catalunya se situa per sobre de la mitjana estatal, però se situa la sisena en el rànquing de creació de feines (+2,46%). En números absoluts, Catalunya va liderar la creació d'ocupació amb 94.600 empleats més, per davant dels 91.800 de les Illes Balears.

L'Estat espanyol bat rècord

Espanya supera per primer cop els 22 milions de treballadors i redueix la taxa d'atur al 10,29%, el nivell més baix des d'inicis del 2008, abans que esclatés la crisi financera. A més, l'atur va baixar en 236.100 persones, fins a les 2.553.100 al segon trimestre, mentre que la taxa de desocupats es va situar en el 10,29% entre abril i juny, és a dir, 1,07 punts menys que en els tres primers mesos de l'any. Es tracta de la taxa més baixa en un segon trimestre des del 2007, quan aleshores va ser del 7,93%.

Per comunitats, les Illes Balears van registrar un major descens del nombre d'aturats en termes relatius (-46,25%) en comparació al primer trimestre, seguit de la Comunitat de Madrid (-14,70%) i Cantàbria (-8,91%). A Catalunya l’atur va baixar trimestralment a un ritme per sota de la mitjana estatal, que va ser del 8,47%. En termes absoluts, el major descens registrat a les llistes de desocupats va ser a Madrid (-51.800).

Ceuta, Melilla, Extremadura i Andalusia les més aturades

Pel que fa a les taxes d'atur, les més elevades es van registrar a Ceuta i Melilla, amb un 23,7% i un 25,9%, respectivament; seguit d’Extremadura, amb un 15,5% i Andalusia. Amb un 14,85%. En canvi, les més baixes es van registrar a les Illes Balears (7,41%) i el País Basc (7,13%) i Cantàbria (7,1%).