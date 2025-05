Catalunya té 17 metges menys per cada 10.000 habitants que el conjunt de l'Estat

Catalunya té 494 metges col·legiats en actiu per cada 10.000 habitants, una taxa que se situa per sota de la mitjana espanyola, que es troba en els 511 professionals. D'aquesta manera, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el territori català, per aquesta ràtio, compta amb 17 metges menys que el conjunt de l'Estat espanyol.

De fet, Catalunya és l'onzena comunitat en ràtio de metges col·legiats en actiu, per darrere de Madrid, el País Basc, Cantàbria, Aragó, Navarra, Astúries, Castella i Lleó, les Canàries, Extremadura i Múrcia.

Les dades, corresponents a l'any 2024, mostren que Catalunya té un total de 51.578 metges col·legiats, 40.000 dels quals en actiu i gairebé 11.500 de jubilats, és a dir, el 22,2% dels col·legiats. En global, avui hi ha un 3,1% més de metges que el 2023 i també un 3% més de professionals en actiu, però destaca l’increment de professionals jubilats, un 9,2% més entre 2023 i 2024.

En termes de taxa de metges en actiu per cada 10.000 habitants, aquesta ha crescut molt lleugerament. Comparant-ho amb cinc anys enrere, el 2019, era de 479,7 col·legiats. En aquest mateix període la taxa de col·legiats jubilats ha crescut molt més: de 95,5 a 141,55.

Pel que fa als psicòlegs en exercici, Catalunya té una de les ràtios més baixes de tot l’Estat, només per davant del País Valencià, Castella i Lleó, Ceuta i Castella-la Manxa. En concret, hi ha 59,5 professionals en actiu per cada 10.000 habitants, i la mitjana estatal és de 88, i comunitats com Madrid, Melilla, País Basc, Astúries i La Rioja, més de 100. En concret, Madrid, és la regió amb una ràtio més elevada, fins a 187 professionals de la psicologia col·legiats i en actiu per cada 10.000 habitants.

Les dades de l'INE també ajuden a saber quin és el perfil d'aquests professionals. Dels col·legiats a Catalunya, el 55% dels metges són dones, per un 45% d’homes. Pel que fa a les edats, una mica més del 40% són professionals per sota dels 45 anys, el 45% tenen entre 45 i 69 anys, i n’hi ha un 14% majors de 70 anys.

La infermeria, professió feminitzada

A diferència del que succeeix amb els metges, el col·lectiu d’infermeres gaudeix d’una ràtio per cada 10.000 habitants superior a la mitjana estatal. En concret, la taxa és de 650 professionals per aquest grup de població, mentre a l’Estat no arriba a les 625, és a dir, 25 menys per cada 10.000 habitants. Amb tot, Catalunya és tan sols la tretzena comunitat en ràtio d’infermeres per habitant. N'hi ha 63.206 de col·legiades, de les quals 52.804 en actiu.

D’altra banda, el col·lectiu manté un perfil àmpliament femení. Actualment, només un 13% dels professionals són homes, 6.877 dels 52.804 col·legiats en actiu. Si es compara amb una dècada enrere, quan eren l’11%, la situació s’ha equilibrat molt lleugerament, només dos punts percentuals més.