La contaminació i les zones verdes influeixen en la salut mental dels infants

La contaminació atmosfèrica i les zones verdes influeixen en els trastorns emocionals i de conducta dels infants, segons conclou un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD). Es calcula que aproximadament un 13,4% dels infants i adolescents pateixen problemes de salut mental arreu del món. El treball parteix de la base que la genètica és important, però el paper dels factors ambientals en el desenvolupament de la salut mental està àmpliament acceptat. Entre els factors que poden afectar el cervell es troba la contaminació ambiental. El treball s'ha dut a terme amb 4.485 infants i adolescents de 5 a 18 anys de 48 escoles i instituts de Catalunya, tant públics com privats.

Per una banda, es va estudiar la seva exposició a diferents contaminants de l'aire, com el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, així com la proximitat d'espais verds als centres educatius. A banda de l'exposició a la contaminació, es va analitzar la salut mental de cada infant mitjançant qüestionaris a les famílies.

Així, es van estudiar els efectes de l'exposició a contaminació i la proximitat a espais verds durant períodes d'un i quatre anys abans de l'avaluació dels problemes emocionals i de conducta.

Depressió i ansietat

Els resultats van mostrar que l'exposició a contaminació atmosfèrica, especialment a les partícules PM10, s'associa a un major risc de problemes emocionals com ansietat i depressió, efectes que s'observen al cap d'un any.

D'altra banda, es va observar que el fet de tenir àrees verdes a menys de cent metres de l'escola reduïa el comportament agressiu dels infants. Aquestes diferències s'observaven fins i tot quatre anys després de l'exposició. L'equip investigador assenyala que això pot ser a causa d'efectes beneficiosos derivats directament de l'exposició a zones verdes, com la reducció dels nivells d'estrès, o a través d'altres mecanismes com la promoció de l'activitat física, la interacció social, el joc lliure; o la reducció en el soroll i la contaminació.

El treball va analitzar també si el sexe, l'edat, l'estatus socioeconòmic o la predisposició genètica podien influir en aquests resultats. Els investigadors no van trobar diferències significatives, fet que indica que aquests efectes es donen independentment d'aquests factors.

Necessitat de reduir la contaminació

Els resultats obtinguts en aquest estudi posen de manifest la necessitat de reduir la contaminació i augmentar les zones verdes per protegir la salut mental dels infants. La coprimera autora de l'estudi, la doctora Rosa Bosch, ha afirmat que cal apostar per estratègies per millorar la qualitat de l'aire i ampliar els espais verds, especialment en àrees a prop de les escoles.

Els investigadors han apuntat que en el futur és necessari continuar estudiant en profunditat la relació entre la contaminació i la salut mental infantil per poder desenvolupar mesures més efectives per promoure la salut.

La investigadora i també co-primera autora de l'estudi Uxue Zubizzarreta-Arruti ha destacat que "fins i tot petites modificacions en les exposicions poden traduir-se en millores de la qualitat de vida de moltes famílies a curt i llarg termini".

El treball, publicat a la revista Child and Adolescent Mental Health, ha estat possible gràcies al suport de la Marató de 3Cat i l'àrea de Salut Mental del CIBER (CIBERSAM) i la col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). El treball ha estat possible gràcies al finançament d'altres entitats com l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), l'Institut de Salut Carlos III, la Marató de 3Cat, la European Regional Development Fundation (ERDF), la ECNP Network ADHD across the Lifespan, la Fundació la Caixa, la Diputació de Barcelona, el Pla Estratègic d'Investigació i Innovació en Salut (PERIS), la Fundació Privada d'Investigació Sant Pau (FISP) i el Departament de Salut.