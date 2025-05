Els pediatres volen garantir per llei uns entorns escolars segurs i saludables

Garantir per llei uns entorns segurs i saludables. Aquest és la fita del Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria que ha portat la seva reivindicació al Parlament. En aquest sentit, els pediatres reclamen canvis legislatius perquè es garanteixi que els infants estudiïn en un ambient que protegeixi la seva salut. Cal recordar que un estudi realitzat en una vuitantena de centres escolars assenyala que el 97% superen els llindars de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

10 mesures per uns entorns escolars segurs i saludables

Ja fa un any i mig que els pediatres catalans van posar sobre la taula deu mesures urgents per avançar cap a entorns segurs i saludables. El decàleg, segons explica la pediatra Elena Codina, “es fonamenta en un ampli conjunt d'estudis que demostren com l'entorn físic i social de les escoles influeix directament en el desenvolupament físic, mental i emocional dels infants”.

L'objectiu final és millorar la salut infantil a través de la transformació dels espais escolars. Per fer-ho, es reclama, entre altres, garantir una bona qualitat de l'aire, la naturalització, una reducció de la contaminació acústica i l'accés a les escoles mitjançant una mobilitat activa i segura.

Un posicionament polític del Parlament

La Societat Catalana de Pediatria ha comparegut aquest dimarts a la comissió de la Infància del Parlament de Catalunya per presentar el “Decàleg per uns entorns escolars segurs i saludables”. Amb la presència a la cambra catalana de la seva presidenta, Anna Gatell, així com amb la coordinadora adjunta del Grup de Treball de Salut Mediambiental, Elena Codina, es pretenia “establir un compromís polític que reconegui la importància d'oferir als infants entorns educatius que maximitzin el seu benestar físic i mental”.

El full de ruta passa per tal que es presenti inicialment una proposta de resolució que, posteriorment, desemboqui en canvis legislatius que garanteixin “que tots els infants puguin créixer i aprendre en espais que protegeixin i potenciïn la seva salut”.

Revolta Escolar insta l'Ajuntament de Barcelona a actuar

L'entitat Revolta Escolar ha aprofitat la compareixença dels pediatres al Parlament de Catalunya per instar l'Ajuntament de Barcelona a actuar. “És inadmissible que es mantinguin aturades o minimitzades les actuacions de transformació d’entorns escolars”, han assenyalat en un comunicat. “Exigim a l’Ajuntament que escolti la comunitat científica i pediàtrica, reprengui amb urgència les reformes necessàries en els entorns escolars i garanteixi que totes les escoles de la ciutat tinguin un entorn segur, pacificat i saludable”, han afegit.