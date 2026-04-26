Cau més d'un 54% de les reserves de colònies escolars per la protesta docent

Les cases de colònies estan "en perill". Les reserves de colònies escolars han caigut més d'un 54%, després que 670 escoles i instituts s'hagin sumat a la protesta dels docents per no fer aquestes sortides el curs que ve i forçar el Departament d'Educació a negociar. En declaracions a l'ACN, el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC), Pep Montes, ha alertat de la "greu situació" que afecta uns 5.000 treballadors: "El 50% de les colònies escolars està en risc".
"Aturem les sortides i les colònies. Per una educació pública digna i de qualitat". Ara fa un mes que desenes d'escoles i instituts van impulsar la iniciativa "com a mesura de pressió". Els docents protesten perquè no cobren aquestes activitats, i han tirat endavant un manifest que ja suma més de 670 centres adherits. La iniciativa, però, ha afectat el sector de les cases de colònies, que veu "amenaçat" el seu futur.
Des de l'ACCAC ja fa setmanes que no reben "ni trucades ni l'interès" d'escoles o instituts, i avisen que la situació portarà moltes cases de colònies a haver de tancar. Les empreses que gestionen les instal·lacions acostumen a treballar a un any vista, i ja fa un mes que copsen la "falta de voluntat" en les reserves. Estellé, vicepresident de l'associació, ha concretat que els docents que els truquen els expliquen que no faran reserves fins a resoldre els conflictes laborals que mantenen amb Educació.
Així mateix, el representant de l'ACCAC ha explicat que alguns docents asseguren a les cases de colònies que no han de patir, i que més endavant ja tornaran a trucar per realitzar noves reserves. "Bé, això serà si encara hi som", ha replicat, conscient que moltes instal·lacions hauran de tancar a desgrat. En la mateixa línia, des de l'ACELLEC afegeixen que alguns centres truquen per mantenir algunes reserves "de paraula", sense comprometre's a més: "Si no hi ha un acord amb Educació, l'any que ve no farem les colònies. Però no et dic que no. Mantinguem la reserva".
La meitat de colònies, "en risc"
L'ACELLEC presta servei a uns 2.500 centres i al voltant de 150.000 infants que fan colònies escolars. La facturació és d'uns 15 milions només en aquestes activitats. I la previsió és que les pressions dels docents afectin més de 1.000 treballadors de l'ACELLEC, i uns 5.000 al conjunt del sector. "El 50% de les colònies previstes per al curs vinent estan en risc", ha alertat Montes. Si la situació es consolida, hi haurà cases i empreses que directament hauran de tancar i enviar treballadors a l'atur, tal com ha constatat el gerent de l'ACELLEC.
L'associació s'ha marcat el setembre com a mes límit. El seu gerent ha argumentat que la situació "ideal" seria que al juny ja s'estiguessin estudiant maneres per revertir l'escenari actual. És quan s'ha d'enllestir i planificar la temporada que ve. Si aquest calendari no s'assoleix, la "darrera barrera" serà al setembre, quan s'inicia el curs escolar.
El precedent de no fer colònies
La iniciativa de no fer colònies el curs vinent és contundent, però no és nova. De fet, ja es va posar sobre la taula fa 10 anys. El 2016, pocs anys després de les retallades educatives efectuades per la llavors titular de la cartera, Irene Rigau (CDC), diversos centres del país van proposar deixar de fer sortides i colònies com a mesura de pressió contra el Govern per revertir la davallada pressupostària, que havia repercutit directament sobre les condicions laborals del professorat. Malgrat que llavors no es van poder revertir-les del tot -ha costat més d'una dècada pal·liar-les, i encara queda camí per fer-, la mesura no es va arribar a efectuar perquè els docents, després de la pressió, van arribar a un acord de millores amb l'administració.