Cauen els viatges als Estats Units i triomfa el turisme rural: què faran els catalans per la Setmana Santa?

El sector turístic encara una Setmana Santa en què preveu ocupacions superiors al 85% i que, en bona part dels casos, fregarà el ple. El bon temps després de mesos de pluges i les temperatures primaverals gràcies que les vacances cauen a final abril fa que hi hagi ganes de sortir, constaten diferents veus del sector a l'ACN. Així, pràcticament tots pronostiquen que milloraran els registres de l'any passat. Com a contrapunt, però, les agències de viatges alerten que han detectat una caiguda de la demanda per viatjar als Estats Units des de l'anunci del pla d'aranzels. Les estacions d'esquí confien arrodonir una temporada que ha estat positiva i el turisme rural de la Catalunya Central creu que penjarà el cartell de complet.

L'aeroport de Barcelona operarà un 11,2% més respecte de la Setmana Santa del 2024. Concretament, des del divendres 11 i fins al dilluns 21 d'abril, té previstos gairebé 11.000 vols, amb el Dijous i el Divendres Sant com a dies estrella. A Girona, les operacions pràcticament duplicaran les de fa un any; mentre que a Reus, es triplicaran.

Cau l’interès a les agències per viatjar als Estats Units

Destaca que el turisme no és aliè a la situació geopolítica global, enguany marcada pel pla d'aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump. Els qui opten per un destí transoceànic per passar la Setmana Santa trien habitualment Miami o Nova York per aprofitar al màxim els pocs dies de què disposen. Aquest any, però, les agències estan notant un descens d’aquestes reserves cap als Estats Units. Per exemple, a Camaleon Travel, amb dues agències a Vilanova i la Geltrú i Calafell, constaten una baixada del 30% en les reserves a destins nord-americans per aquests dies i també de cara a l’estiu.

El turisme rural de la Catalunya Central fregarà la plena ocupació

D'altra banda, a Catalunya, on hi ha els pronòstics més optimistes és als establiments rurals de la Catalunya Central, sobretot a partir del Dijous Sant. En punts com al Berguedà, es preveu assolir la plena d'ocupació. "Els dies previs, de l'11 al 17 d'abril estem al 45% de reserves, després ja estem al 90% i la previsió és arribar els últims dies al 100%", afirma el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. "La majoria de les famílies són de l'àrea metropolitana, un client habitual", detalla.

On també hi ha bones perspectives és a les cases rurals d'Osona i el Lluçanès, que fregaran el ple també de cara a finals de setmana. La majoria d'allotjaments es lloguen sencers i ja fa setmanes que estan reservats, "en algun cas des del gener", apunten els hostalers consultats per l'ACN. "Per aquestes dates no costa gens omplir", afegeixen. El perfil del turista és un públic molt familiar, majoritàriament de l'àrea metropolitana.

El Pirineu fregarà el ple gràcies a la neu i els esports d'aventura

També tenen bones perspectives al Pirineu. Les precipitacions de les últimes setmanes permetran a les estacions d'esquí oferir uns 250 quilòmetres esquiables durant la Setmana Santa i arrodonir una temporada de neu que ha estat positiva. L'ocupació turística arribarà al 90% als hotels i bungalous els cinc dies festius de Setmana Santa, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. La resta de dies, l'ocupació rondarà entre el 60 i el 70% en les diferents tipologies d'allotjament.

Les estacions d'esquí alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé i Vallter estaran obertes fins Dilluns de Pasqua, mentre que Vall de Núria i La Molina acabaran la temporada el diumenge 20 d'abril. Port del Comte i Tavascan ja han donat la temporada per acabada. Per la seva banda, les estacions de nòrdic estaran obertes per a usos turístics i Tuixent-La Vansa manté oberts els circuits d'esquí de fons. Segons el president d'FGC, Carles Ruiz, el ple que s'espera al Pirineu permetrà "un molt bon final de temporada".

A banda de l'esquí, el sector dels esports d'aventura de les comarques del Pirineu ja ha començat a treballar i preveu que activitats com el ràfting funcionin aquests dies a ple rendiment. Si la meteorologia acompanya, les empreses podrien signar la millor Setmana Santa dels darrers cinc anys en termes d'ocupació, segons l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.

Els apartaments turístics i càmpings, al 90%

Els apartaments turístics catalans preveuen situar l'ocupació al voltant d'un 90% entre els dies 17 i 21 d'abril, segons detalla a l'ACN la directora general d'Apartur, Marian Muro. El perfil de visitant durant aquests dies de vacances és el de famílies que faran estades llargues, d'uns quatre o cinc dies. Muro admet que des d'Apartur se senten "satisfets" amb les previsions per aquesta setmana que ve i afegeix que el fet que la Setmana Santa caigui més tard -l'any passat va ser al març- beneficia destinacions més properes al mar. "Barcelona tindrà una bona ocupació de tots els allotjaments turístics, però també als voltants, les comarques gironines i de Tarragona", vaticina.

Majoritàriament, aquest any a la capital catalana s'espera la visita d'alemanys i nord-americans, però també, en menor mesura, de països nòrdics, francesos, britànics i italians. Sobre els turistes americans, no creu que la guerra aranzelària dels darrers dies tingui cap efecte sobre el nombre de visites. En canvi, no s'espera un perfil de client procedent de l'Estat, només algunes famílies. "Tenim molt client nacional en congressos com l'ISE o el Mobile, o molta gent que ve per fer tractaments mèdics", assenyala la dirigent de la patronal dels apartaments turístics.

En una línia similar, el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, pronostica una "bona Setmana Santa", amb ocupacions del 85% i 90%, i assenyala que aquest any s'ajunten diversos factors. Per exemple, que la Setmana Santa caigui tard i que aquest període coincideixi amb vacances en diversos països centreeuropeus. Segons Gotanegra, la Setmana Santa és "molt més llarga" als càmpings catalans perquè al voltant del 55% de les pernoctacions són de clients del centre del continent. "Al final tenim alemanys, holandesos, belgues, francesos, que tenen moltes més vacances que nosaltres, i fan que les estades dels nostres càmpings siguin molt millors", apunta el president de l'entitat.