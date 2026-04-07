CCOO convoca una vaga de tres dies a Glovo

CCOO ha convocat una vaga a Glovo per al pròxim 24 d'abril a partir de les 20 hores, per al dissabte 25 d'abril durant tot el dia i per al 26 d'abril entre les 12 i les 16 hores. A més de l'aturada de tres dies, el sindicat ha cridat a una concentració davant la seu de l'empresa a Madrid prevista per al 15 d'abril a les 18.30 hores, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat ha explicat que el motiu de la vaga és l'"abús laboral que pateixen els treballadors i treballadores de l'empresa després del procés de laboralització", que va finalitzar el 2025. L'empresa, que fa deu mesos va regularitzar milers de riders que fins llavors treballaven com a falsos autònoms, va anunciar fa un mes un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 750 persones de diverses ciutats de l'estat espanyol, entre les quals hi ha Barcelona, Tarragona i Girona.
CCOO ha afegit també que "fa mesos que mira de negociar i millorar les condicions laborals" i ha lamentat que l'empresa ha portat la plantilla a una situació que ha definit de "límit". Entre les demandes de l'organització hi ha el cessament en l'aplicació d'un "règim sancionador il·legal" i el fet que l'empresa renunciï a l'aplicació de l'ERO. A més, es reclama la negociació d'un conveni col·lectiu propi i que Glovo "cessi en la seva obstinació d'obstaculitzar el procés d'organització de les persones treballadores a través de les eleccions sindicals que s'han estat fent des de fa uns mesos".
A mans de l'Audiència Nacional i de la Fiscalia italiana
CCOO ja va denunciar Glovo al març davant l'Audiència Nacional per “executar un ERO encobert”. El sindicat va assegurar que l’empresa estava executant “acomiadaments massius” que superaven “amb escreix” els límits legals. El sindicat afirmava que la majoria d’aquestes extincions podien ser improcedents per imputar “problemes aliens al treballador per a justificar acomiadaments disciplinaris”.
A més, al febrer, la filial italiana de Glovo, Foodinho SRL, va ser intervinguda per ordre de la Fiscalia sota la sospita d'explotació dels repartidors. Entre d'altres, el ministeri públic italià acusa la filial de la multinacional catalana de pagar sous per sota del llindar de la pobresa, supervisar constantment els repartidors a través de l'aplicació, marcar torns de dotze hores diàries o concedir descansos mínims.