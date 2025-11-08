Cinc detinguts pel matrimoni forçat d'una menor de 14 anys a canvi de 5.000 euros i 5 ampolles de whisky

Cinc persones han estat detingudes pel matrimoni forçat d'una menor de 14 anys a canvi de 5.000 euros i 5 ampolles de whisky. La nena va desaparèixer el gener passat a Corella, a Navarra, i els Mossos d'Esquadra la van localitzar a principis d'octubre pidolant en un supermercat a les Borges Blanques.
Els cinc arrestats són els pares de la menor de 14 anys -un home i una dona de 35 anys- i els "compradors" de la nena, localitzats a Mollerussa: el noi de 21 anys que s'hauria casat amb la menor i els pares del jove, de 40 i 42 anys. Els atribueixen delictes tràfic d'éssers humans, matrimoni forçat i mendicitat infantil. La menor ha quedat sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
La informació rebuda per la Policia Local de Corella apuntava que una parella de la comunitat romaní havia venut una filla de 14 anys per casar-la amb un home. El cos municipal va contactar amb la Guàrdia Civil i els serveis socials per comprovar els fets i es va emetre l'Assenyalament Policial per localitzar la menor i posar-la sota protecció.
Aquests moviments van tenir lloc el 3 d'octubre, el mateix dia que els Mossos de les Borges Blanques rebien un avís per la presència d'una menor sense escolaritzar i demanant almoina a la sortida d'un supermercat. La nena anava indocumentada i la van traslladar a comissaria per identificar-la. Poc després es van presentar una parella que es va identificar verbalment com a tiets de la nena.
Els investigadors van seguir fent comprovacions de les dades i els va saltar l'alerta emesa per la Guàrdia Civil. Entre les comprovacions, van localitzar un perfil d'una xarxa social de les persones implicades, on entre altres hi havia fotografies del casament de la menor amb un home i amb la parella que s'havien presentat com a tiets de la nena, que van resultar ser els pares del nuvi.
L'endemà, els Mossos van contactar amb la Guàrdia Civil de Corella, que encara estaven fent comprovacions, i finalment aquests els van confirmar que els pares havien venut la nena per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i alguns aliments bàsics, perquè es casés amb el fill major d'edat de la parella resident a Mollerussa.
A Navarra, els pares de la menor d'edat de 14 anys ja han estat posats a disposició del Jutjat de Guàrdia de Tudela, mentre que a Catalunya, els tres arrestats a Mollerussa també han estat posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Lleida.