Còctel d'aturades a Catalunya el 15 d'octubre: totes les vagues i mobilitzacions que coincideixen

Aquest 15 d’octubre es presenta com un dia enrevessat ple de mobilitzacions. UGT i CCOO han convocat aturades parcials contra el genocidi a Palestina. Arran d’aquesta mobilització, el SEPC i el Sindicat d’Estudiants ho han considerat insuficient i ha fet una crida a aturar-ho tot convocant una vaga estudiantil. Per arrodonir la jornada, el sector del taxi s'afegeix també a mobilitzar-se per demanar a totes les policies locals que compleixin el decret de la Generalitat que regula els trajectes urbans de taxis i VTC.
Aturades sindicals
Els sindicats UGT i CCOO van convocar la setmana passada una aturada parcial per denunciar els atacs d’Israel a Palestina. Aquesta mobilització està prevista que es compleixi en tres franges horàries diferents al llarg del dia, de les 10:00 hores a les 12:00 hores, de les 17:00 hores a 19:00 hores i de 2:00 hores a 4:00 hores, en plena matinada. Aquesta jornada pretén donar una dimensió laboral a la situació de Gaza. Des dels sindicats informen que volen que aquestes aturades es duguin a terme als centres de treball per demostrar que la gent no es mobilitza només als carrers.
Vaga estudiantil del SEPC i del Sindicat d'Estudiants
Aquest dimecres, el SEPC i el Sindicat d’Estudiants han convocat una vaga estudiantil el mateix 15 d’octubre demanant que s’aturi tot per tal de recolzar Palestina i lluitar contra el genocidi comès per Israel. Consideren que la vaga parcial convocada pels sindicats és escassa i insuficient perquè aquesta mobilització no és només necessària sinó que és urgent a causa de la situació a Gaza.
Marxa lenta del sector del taxi
Aquest dimecres al matí, el sector del taxi també ha convocat una marxa lenta pel mateix 15 d’octubre. Aquesta mobilització exigeix que les diverses policies locals arreu de Catalunya compleixin el decret que regula els trajectes urbans. “Com que hi ha tanta pressió a Barcelona i a l’aeroport s’estan estenent i als pobles on hi ha 10-15 taxis els estan arruïnant la vida” ha afirmat el portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez . “L’objectiu és que totes les policies locals tinguin la formació i apliquin la llei” ha declarat.
La marxa lenta dels taxis creuarà tots els municipis del centre comercial Splau de Cornellà fins a Castelldefels. Allí, s’incorporaran a l’autopista i travessaran el Prat de Llobregat, on envoltaran la ciutat formant un gran encadenat de taxis. A més, el 14 d’octubre hi ha convocada una assemblea a Mataró per plantejar possibles mobilitzacions futures.
Amb aquestes aturades i mobilitzacions, el 15 d’octubre es presenta com un dia mogut i amb tensions. Taxis i manifestants sortiran als carrers de Barcelona i de l’àrea metropolitana per lluitar les seves causes. La situació a Gaza continua sent un tema principal de preocupació de la societat català que sortirà al carrer per exigir que hi hagi resposta al genocidi d’Israel.