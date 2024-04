Collboni vol rentar la cara a la plaça Reial

El govern de Jaume Collboni s'ha tret de la màniga una intervenció fins ara no mencionada: una reforma total de les façanes i els porxos de la plaça Reial, al barri Gòtic de Barcelona. La mesura l'ha presentat aquest dimecres, amb la intenció de fer un rentat de cara a una de les places més turístiques de la ciutat, on s'ha detectat que hi ha edificis "amb signes d'envelliment". L'última rehabilitació important es va fer l'any 1982 i ara es vol fer un pas endavant amb segell socialista, també com a complement temporal de la reforma de la Rambla.

Per fer-ho possible, el consistori té previst assumir el pes de gran part de la iniciativa. D'entrada, es remarca que els propietaris dels edificis "no hauran de preocupar-se d'encarregar projectes", sinó que la redacció del projecte quedarà a càrrec de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà. La idea, però, és que els titulars de les finques assumeixin les quotes econòmiques que l'Ajuntament els imposi. Ara bé, es desplegaran subvencions que arribaran fins al 45% del cost de l'obra, amb un màxim 50.000 euros per cada façana. I no només els propietaris dels gruix dels edificis se'n podran beneficiar. Pel que als sota porxos, els restauradors i comerciants podran optar a ajudes també per a la millora exterior del local.

En conjunt, la idea és que comencin les obres "a mitjans del 2025" a la plaça Reial, informa l'Ajuntament. A partir de llavors, la durada serà del voltant d'un any i mig. La intenció del govern socialista és "donar uniformitat i bellesa a aquest conjunt arquitectònic i recuperar-ne els valors patrimonials". Per enllestir-ho, es declararà la plaça Reial àmbit de regeneració urbana.

L'arquitecta en cap de la ciutat, Maria Buhigas, ha detallat que el cost estimat de l'obra total és d'uns 3,2 milions d'euros entre els diners que posarà l'Ajuntament i els que abonaran els privats. En el mateix sentit, ha indicat que els contactes amb les comunitats de propietats han estat positius, després d'explicar-los tot el que assumirà el consistori per tirar endavant l'obra.

Pel que fa al futur de la reforma, Buhigas ha assenyalat que es pot considerar que aquesta rehabilitació "continua la traça" el lema "Barcelona, posa't guapa". Ara bé, l'aparença final no deixarà una imatge "molt diferent", sinó que es preveu que es millorin algunes deficiències i que hi puguin emergir "colors més vius".

Una particularitat d'aquesta iniciativa és que també significa un pas endavant pel que fa a l'agenda del govern socialista, a qui l'oposició li ha retret la manca de propostes noves durant el seu primer any de mandat. La renovació de la plaça Reial, però, no estava sobre la taula. Ha emergit aquest dimecres i s'ha unit a la reforma ja prevista sobre la Rambla. El projecte dona continuïtat a la idea que Collboni sí que havia repetit en més d'una ocasió, que és que Ciutat Vella seria una "prioritat". Almenys pel que fa a les obres.