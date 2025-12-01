Com es netegen els grafitis del metro de Barcelona?

Netejar grafitis dels metros de Barcelona ha costat 400.000 euros a TMB aquest 2025. Una xifra alta, sí, però molt inferior a la del 2020, quan es van pagar més de dos milions per retirar pintades. I és que la superfície pintada s'ha reduït un 80% des de l'entrada en vigor del Pla Antigrafitis el 2021: de 50.804 metres quadrats a 9.695.
Així ho ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet, aquest dilluns des de l'estació de l'Hospital de Bellvitge, on ha detallat el procediment tècnic de retirada de pintades. Aquest, inclou túnels de rentat setmanal i un circuit específic per tractar grafitis, amb un procés que requereix 20 minuts per metre quadrat i que pot deixar un tren fora de servei durant tot un dia.
"És una preocupació que tenim des de fa molt de temps: el vandalisme té un impacte claríssim en costos i, sobretot, en el servei que rep la ciutadania", ha remarcat. Bonet ha insistit que "no estem parlant de bromes ni de bretolades, sinó d’una afectació en el dia a dia de centenars de milers de persones". Ha explicat que el vandalisme obliga a immobilitzar combois i a destinar recursos tècnics i humans que podrien dedicar-se a millorar el servei, i ha advertit que TMB no es pot permetre que un tren quedi aturat per una pintada. Per això, ha defensat un règim sancionador més dur, amb multes de fins a 90.000 euros per pintada, per garantir que siguin realment dissuasòries i acabar amb el vandalisme a la xarxa ferroviària.