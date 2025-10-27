Com funciona la tècnica dels marcadors amb què un grup criminal ha robat amb força en 13 pisos de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup especialitzat en els robatoris amb força amb l’ús de marcadors a Barcelona. El cos policial ha detingut als tres homes, d’entre 40 i 43 anys, acusats de 13 robatoris a domicilis utilitzant aquesta tècnica. Els agents tenen indicis que confirmen que els robatoris van efectuar-se a Barcelona durant l’agost i el setembre, aprofitant el període estival i, sobretot, de nit; cinc a pisos de l’Eixample, quatre a Sant Martí i quatre a les Corts.
La tècnica dels marcadors
Fonts policials confirmen que l’organització criminal ha emparat la tècnica dels marcadors per perpetrar els 13 robatoris. Els lladres accedien als edificis i col·locaven marcadors de cola a les portes dels domicilis. Aquests fils, difícils de percebre, són una eina que alguns grups utilitzen per controlar si l’habitatge en qüestió està buit.
Un cop col·locat el marcador, els assaltants feien tasques de vigilància per veure si continuava intacta i, per tant, el pis estava buit, o si algú havia entrat al domicili i el marcador de cola s’havia trencat. Al cap d’uns dies, si el marcador continuava a lloc, assaltaven el domicili i fugien de la zona amb el seu vehicle.
Recuperen un botí de 10.000 euros i joies
La desarticulació del grup criminal ha arribat després d'una identificació ordinària per part del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Sants-Montjuïc i de la detenció de diversos integrants del grup que comptaven amb una alta activitat delictiva. Arran d’això, la Unitat Territorial d'Investigació de Multireincidents va iniciar una investigació que va acabar amb la detenció dels tres homes el 14 d'octubre, que van ser sorpresos amb una motxilla que provenia d'un robatori anterior.
Els agents, amb l’autorització judicial del jutjat de guàrdia de Barcelona, van escorcollar dos domicilis i van intervenir material per efectuar els robatoris, com rossinyols, bombins per obrir portes i disfresses per passar desapercebuts. També van localitzar un botí de 10.000 euros en efectiu i joies.
Què fer si veig un marcador a la porta de casa?
Els Mossos avisen que els marcadors són un dels sistemes que més utilitzen els delinqüents durant els períodes de vacances per identificar els domicilis buits. Al cap d'uns dies, els delinqüents tornen al pis per verificar si encara hi ha el marcador a la porta i saber si hi ha algú al pis.
Els Mossos d’Esquadra recomanen que, en cas de localitzar un marcador a la porta de casa, s’ha d’arrancar i revisar les portes dels veïns de l’edifici i, si n’hi ha, treure’ls també. El cos policial també remarca que s’ha d’estar molt alerta per si es detecten persones sospitoses o alienes al veïnatge a l’edifici, i que s’ha d’informar al 112 en tot moment.