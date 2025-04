Com queda el calendari de festius fins a l'estiu?

Acabada i enterrada la Setmana Santa, els catalans ja pensem amb quin és el següent cop que el calendari ens permet airejar-nos i fer un cap de setmana més llarg de l'habitual o, fins i tot un pont amb escapada inclosa. La realitat és que aquest 2025 no ens cal anar gaire lluny.

Tot i que des de Reis a Pasqua no hem tingut cap festiu, la previsió dels pròxims dos mesos és una mica més generosa, si parlem de dies no laborables. El primer festiu, encara que laborable, ha estat el de Sant Jordi: els carrers del país es van omplir de llibres, roses i vianants alegres que gaudien de la festa per excel·lència de la primavera a Catalunya.

I no gaire més enllà, la setmana vinent, tenim l'1 de maig, festiu a tot l'Estat. Enguany, a més, cau en dijous, fet que ens proporciona la possibilitat de fer un pont de quatre dies i tenir temps de fer un viatget curt o passar uns dies a la platja o a la muntanya aprofitant les temperatures primaverals que ja s'han instal·lat a casa nostra (a excepció d'alguns ruixats puntuals, típics de la primavera).

Un cop tancat el maig, és el torn de la segona Pasqua. Aquest 2025 se celebra el dilluns 9 de juny i més de 200 municipis catalans l'han decretat com a dia festiu, fet que suposa un cap de setmana llarg. Què és, exactament? També és coneguda com a Pasqua Granada o Pentecosta, una festivitat d’arrel religiosa que suposa dia no laborable als pobles i ciutats que la celebren. Els pots consultar aquí.

Finalment, el dia de Sant Joan enguany és dimarts. Això vol dir que la revetlla serà la nit del dilluns 23 i que, si esteu de sort, potser podeu fer un altre pont de quatre dies abans de les vostres vacances d'estiu.