Quan cau la segona Pasqua enguany? Gairebé 200 municipis faran festa

Tot i que la Setmana Santa ja forma part del passat recent, el seu llegat encara marca el calendari festiu de Catalunya. El dilluns 9 de juny del 2025 se celebrarà la segona Pasqua, també coneguda com a Pasqua Granada o Pentecosta, una festivitat d’arrel religiosa que, any rere any, suposa dia no laborable a prop de 200 municipis catalans.

La data, que cau sempre 50 dies després del Diumenge de Pasqua, és una de les més significatives per a l’Església catòlica i també manté vives tradicions locals amb arrels molt anteriors al cristianisme.

Municipis com Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Feliu de Pallerols i Rubí són només alguns dels que han declarat aquest dilluns com a dia no laborable. Es pot consultar el llistat complet de municipis festius a través del portal del Departament de Treball de la Generalitat.

Una festa amb arrels religioses… i agràries

La segona Pasqua commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols, segons relaten les Sagrades Escriptures, cinquanta dies després de la resurrecció de Jesucrist. Es considera, de fet, el moment fundacional de l’Església cristiana: a partir d’aquesta aparició miraculosa, els deixebles van començar a predicar arreu del món.

Segons la tradició, l’Esperit els va concedir la capacitat de parlar idiomes desconeguts per tal que poguessin estendre l’evangeli a totes les comunitats.

Però la Pentecosta també té un origen precristià. Diversos estudis apunten que es basa en antigues festivitats agràries de gratitud per les collites, una celebració que posteriorment el poble jueu va transformar en el “Xavuot”, o “festa de les setmanes”. Aquesta data, que es manté en el calendari hebreu, recorda el moment en què Moisès va rebre les Taules de la Llei al Mont Sinaí.

Aplecs, cercaviles i festes majors

Més enllà de les connotacions religioses, la segona Pasqua continua sent una data viva a Catalunya gràcies a les festes populars i els aplecs. A Sant Feliu de Pallerols es basa el tradicional “mata-degolla”, amb els emblemàtics cavallets; a Rubí se celebra la festa dels Xatos; i a l’Alta Garrotxa s’hi fa l’aplec dels francesos a Sant Aniol d’Aguja.

A la ciutat de Barcelona, especialment al barri de la Barceloneta, s'hi mantenen les colles dels Cors Muts on els participants surten en colles a fer gresca vestits amb roba cridanera, collarets i barrets i porten instruments com ara rems, destrals i forquilles d’una mida exageradament gran.