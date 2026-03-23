Com serà la il·luminació de la creu de la Sagrada Família?

El mes de juliol la Sagrada Família es va convertir en l'edifici més alt de Barcelona. Fa un mes va enfilar-se fins al 172,5 d'alçada i va canviar l'skyline de la capital catalana en col·locar la Torre de Jesús. Ara, doncs, un dels següents passos és il·luminar aquesta torre com Antoni Gaudí va imaginar: que quedés il·luminada pel sol durant el dia i de manera artificial durant la nit.
La lluminositat d'aquesta part de la Sagrada Família s'inaugurarà el 10 de juny i a partir d'aquell dia es preveu que cada nit il·lumini "el món" com la Torre de Maria. "Ha de ser una creu lluminosa que projecti aquesta llum al món", diu el teòleg Francesc Torralba sobre com Gaudí preveia l'estètica de la Torre de Jesús. "Fa referència al fragment de l'Evangeli segons sant Joan que dius: jo soc la llum del món", s'explica des de Betevé.
S'il·luminarà amb la presència de Lleó XIII
La il·luminació coincidirà amb la visita del papa Lleó XIV del 10 de juny a la basílica de la Sagrada Família i el monestir de Montserrat, durant la segona jornada de la seva estada de tres dies a Catalunya.
Segons explica Mauricio Cortés, arquitecte responsable de la creu de la Torre de Jesús, a la televisió pública de Barcelona: "La gent no s'ha d'imaginar uns feixos de llum com els de Montjuïc, que són canons poderosos". "La tecnologia actual ens permet fer-ho amb focus LED i, per tant, l'efecte és molt subtil", detalla Cortés.
En un programa del mateix mitjà, l'arquitecte director de la catedral Jordi Faulí, va destacar que la creu de Jesús seria il·luminada des d'uns focus que sortirien de les torres que l'acompanyen, la dels evangelistes.
A més d'estar il·luminada des de l'exterior, també ho estarà des de l'interior. Amb unes potents fonts de llum s'enlluernarà des de dins cap a fora i gràcies als grans finestrals, des de molts punts de Barcelona es podrà veure com surt llum des de l'interior.