Comença la vaga de Renfe d'aquest dilluns: serveis mínims del 66% en hora punta

El Departament d’Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada a Rodalies coincidint amb la vaga del 29 de juny convocada pel Sindicat Ferroviari (SF). El servei alternatiu per carretera als trams afectats per treballs de millora de la infraestructura, mantindrà la seva oferta habitual. El sindicat minoritari ha convocat una vaga a tot l’Estat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda de Ebro, els avenços de la venda de Renfe Mercaderies i el "desmantellament del ferrocarril públic".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRenfe invertirà 4,8 milions per renovar una quinzena d'estacions de Rodalies a Catalunya\r\n\r\n